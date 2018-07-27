〈工總白皮書〉王文淵：台因民粹反對製造業 長期恐失競爭力

全國工業總會今 (27) 日發布「2018 工總白皮書」，工總理事長王文淵表示，世界兩大 GDP 強國都在強調「以製造業治國」，但台灣的民粹社會環境，對製造業帶有反對聲浪，且整體投資環境不佳，欠缺投資機會，近年來企業資金閒置情況嚴重，若長期投資創新不足，產業競爭力勢必逐漸喪失。

今年為王文淵接任工總理事長以來，首次發佈工總白皮書，王文淵致詞時表示，大陸國務院總理李克強在 2015 年 5 月提出「中國製造 2025 年」的十大產業別，明確指出要將中國從製造大國加速轉為製造強國，美國總統川普也在 2017 年 7 月提出「Made in America」，目的在「Make America great again」，世界兩大 GDP 強國都在強調「以製造業治國」， 可見製造業對國家經濟、國防、民生等非常重要。

回到台灣來看，王文淵表示，現在台灣的民粹社會環境，對製造業都帶有反對聲浪，而政府推動南向計畫，鼓勵把台灣產業移植到東南亞，東南亞除有較廉價的勞工薪資優勢外 ，台商還有包括投資保障協定、租稅協定，甚至如何保障台商人資安全，避免受到不理性抗爭，還欠缺有效或具體措施。

王文淵指出，過去一年隨著世界景氣復甦，5 成以上民間企業調高薪資，平均薪資達 49989 元，且截至今年 6 月為止，我國出口已連續 20 個月正成長、接單連續 21 個月正成長，是多年來難得一見的景況。

不過，王文淵表示，台灣經濟近十年來逐漸衰退，投資長期偏低，超額儲蓄持續攀升，反映台灣整體投資環境不佳、欠缺投資機會，近年來企業資金閒置情況嚴重，台灣若長期投資創新不足，產業競爭力勢必逐漸喪失。

王文淵指出，去年白皮書共提出 272 項建言，政府都透過國發會提出具體的回應，對於政府回覆，且經工總調查共有 6 成建言不再續提出，代表去年業界所關切的問題，已有 6 成獲得政府解決。