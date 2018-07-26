〈財報〉SK海力士Q2財報超過預期 營收創新高

韓國晶片製造商 SK 海力士公司 (000660-KS) 週四 (26 日) 公佈了 2018 年第二季財報，營收、營業利益皆創新高，超越市場預期，歸功於 DRAM 的銷售強勁。

根據公司公佈的結果，截至 6 月份的三個月內營業利益達 5.6 兆韓元 (49 億美元)，年增率達 83%。與分析師預測的 10.2 兆韓元相比，海力士營收達 10.4 兆韓元 (90 億美元)。

第二季財報增強了市場樂觀情緒，在去年因晶片價格飆升而達成創紀錄的收益後，記憶體晶片的需求仍旺。此外 6 月份韓元大幅貶值也有助於提振公司收益，海力士目前為蘋果 (AAPL-US) 和華為 (002502-CH) 供應晶片。海力士股價早盤漲幅達 1.7%。

三星證券 (Samsung Securities) 分析師黃敏成 (Hwang Min-seong) 表示，「生產成本保持低位，價格保持良好。在第三季將可能更有幫助。總體而言，隨著從網路服務到智慧手機等數據的增加，記憶體晶片需求持續增長。」

海力士目前正將營運重點放在快速成長的 NAND 市場，希望藉此提升公司收益並滿足市場需求。執行副總裁 Lee Myoung-young 在電話會議上表示，預計明年公司的資本支出將略低於今年。

目前，中國是全球最大的半導體消費國。中國也在努力擴大自己的晶片產業，並減少對外國技術的依賴。為了吸引中國消費者，海力士本月早些時候表示將於明年與中國政府投資部門合資成立位在無錫的代工廠。