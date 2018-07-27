歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.20%

美國與歐盟暫時就貿易問題取得共識、歐洲央行 (ECB) 維持三大基準利率不變，今 (27) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.20%。

台北時間週五下午 2 點 17 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.20%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.20%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.26%。

雷諾 - 日產 - 三菱聯盟 (Renault-Nissan-Mitsubishi)、法國奶製品公司 Danone、義大利石油公司 Eni、西班牙對外銀行 (BBVA)，以及西班牙 Banco Sabadell 銀行，週五都將公布財報。

歐洲央行週四召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，預計 2018 年底前結束量化寬鬆 (QE)，一如預期。

歐洲央行於聲明中表示，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，與上個月聲明內容一致。

美國總統川普週三與歐盟執委會主席容克會面，雙方達成共識，將重新審視，並嘗試解決鋼鋁關稅、歐盟報復性關稅等問題，暫不實施新關稅。

美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與黃豆。

歐洲央行總裁德拉吉認為，美歐雙方對關稅問題達成共識，是個好兆頭，但要評論後續影響，還為時尚早。

週四美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 112.97 點 (0.44%)，至 25527.07 點；標普 500 指數收跌 8.63 點 (0.3%)，至 2837.44 點；那斯達克指數收跌 80.05 點 (1.01%)，至 7852.19 點。