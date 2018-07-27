印度股市創高 今年以來漲逾8% 漲幅主要來自少數權重股

全球股市動盪之餘，印度股市週四再創新高，Sensex 指數盤中首度突破 37000 點，也是 Sensex 今年第 20 次創下歷史新高。

Sensex 今年 1 月最為凶猛，僅 1 月 5 日至 29 日期間，就 13 次創下歷史新高。Sensex 指數全年開盤於 34059.99，代表今年以來已上漲 8.6%，在亞太地區領先其他股市。

與亞洲其他股市相比，今年以來台灣加權指數上漲 3% 左右，印尼及南韓股市跌逾 5%，中國上證指數下跌幅度更達 12.6%。

SENSEX 近 1 年股價走勢

印度股市今年強漲的背後因素，在國際貨幣基金 (IMF) 調高了對印度 GDP 的預測，認為印度在 2018-19 年的經濟成長可望達到 7.4%。在中國成長放緩之下，印度有望成為全球成長最快的經濟體，這是印度年初飛漲的主因。

不過在 1 月 25 日逼近 37000 點之後，印度股市就開始停滯不前，用了約半年時間，才突破這一重要心理關卡。近日的強勢來自國內資金的積極買盤，耐久財、快速消費品、房地產與銀行股，均出現普漲，帶動指數創高。

但另一方面，在指數創高之餘，卻有近 3 分之 1 的公司，股價在 7 月來到近 52 週低點。例如，Bajaj Auto 週四股價下跌 0.74% ，已經是連 5 日下挫，股價也跌至 1 年半的新低。

分析師指出，市值超過 1000 億盧比的所有股票中，逾 70% 的公司股價，交易價格低於其 200 日均線。印度股市大漲主要來自 TCS、Reliance Industries 等重量級股票，自今年 1 月以來，BSE Midcap 指數下跌近 12%，BSE Smallcap 指數挫 15.2%，均為印度後市的隱憂。