【異動股】滬企改革概念股走強 強生控股(600662-CN)漲超9%

今日早盤，滬企改革概念股拉升走強，截止發稿，強生控股(600662-CN)漲9.4%報4.54元，市北高新(600604-CN)漲6.02%報5.11元，開創國際(600097-CN)漲4.71%報11.34元，上海物貿(600882-CN)、長江投資(600119-CN)、龍頭股份(600630-CN)等均上漲近4%。

消息面上，國務院國有企業改革領導小組第一次會議7月26日在北京召開。會議指出，改革國有資本授權經營體製，分層分類積極穩妥推進混合所有製改革，加快中央企業佈局優化和結構調整，加快形成有效製衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機製，推進信息公開打造“陽光央企”，打好防範化解重大風險攻堅戰，加強黨的建設和反腐敗工作。

國務院國資委研究中心副研究員週麗莎表示，上半年國家繼續深入推進供給側結構性改革，企業槓桿率和成本繼續下降，為後續改革深入推進打下了良好的基礎。未來將進一步深化改革，其中包括，中央企業通過強化負債約束，高負債企業投資規模穩步下降;多渠道補充權益資本，股權融資規模快速增長，加大混改力度，廣泛引入社會資本;深化國有企業改革，盤活企業資產，提高資產運行效率，積極推進市場化改革措施，提高企業效率。

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