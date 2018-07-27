【異動股】鋼鐵板塊再度崛起 八一鋼鐵(600581-CN)漲近8%

早盤，鋼鐵板塊再度崛起，表現活躍，截止發稿，八一鋼鐵(600581-CN)大漲7.86%報5.49元，柳鋼股份(601003-CN)漲4.42%報10.15元，新鋼股份(600782-CN)、中原特鋼(002423-CN)、西寧特鋼(600117-CN)、方大特鋼(600507-CN)、鞍鋼股份(000898-CN)等個股均有不同程度拉升。

消息面上，鋼鐵股仍屬大基建板塊的分支疊加鋼企業績強勁增長，行業利潤增速回升。中國鋼鐵工業協會最新發佈的數據顯示，上半年，中國約380家主要鋼鐵企業，實現銷售收入1.97萬億元，同比增長15.33%;實現利潤1392.73億元，同比增長151.15%;銷售利潤率基本達到了全國規模以上工業企業的利潤水平。鋼鐵業盈利水平長期偏低的局面得到了扭轉。作為基礎性原材料行業，鋼鐵業積極推進供給側結構性改革，上半年整體運行穩中向好，效益持續好轉、結構不斷優化，高質量發展邁出了新步伐。

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