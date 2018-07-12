美元上漲無力了？外匯分析師高喊「印度盧比」已近谷底

《彭博社》報導，印度約 2/3 的燃料需求依賴進口，因此對於油價變化極為敏感，近期油價上漲與強勢美元使得印度盧比大跌。然而，阿聯酋杜拜國家銀行 (Emirates NBD) 獨排眾議，預測該國貨幣已接近谷底，將會在年底前走強。

Emirates NBD 的金融市場主管 Aditya Pugalia 接受訪問時表示，油價攀升和美元走強對印度盧比產生的負面影響皆已反映在匯率上，因此認為這些因素將不會再影響印度盧比的中期走勢。

Pugalia 對於外匯預測相當準確，Pugalia 指出，雖然油價和美元可能會在短期內繼續拖累盧比，但影響很可能會在中期內退卻，該國央行應該會在未來 3 個月內，為該貨幣設置下跌停損點。

Emirates NBD 預測在 9 月底之前，美元兌印度盧比匯率會回到 67.5，而 2018 年將會至 67，12 日美元兌印度盧比下滑 0.33% 報 68.615。

美元兌印度盧比走勢

其他銀行對印度盧比的看法較悲觀，麥格理銀行認為印度盧比明年年初將貶至 71，而星展集團預計該貨幣在 2019 年 6 月前將下滑至類似水平，巴克萊銀行預計該貨幣年底將下跌至 72。彭博調查的中位數預測則是 68.20。

瑞銀的分析師 Tanvee Gupta Jain 和 Rohit Arora 在 11 日報告中寫道，印度盧比在當前水平被低估，經生產率調整後的實際有效匯率顯示，印度盧比的公允價值在 64 至 66 範圍內。

以下為 Pugalia 對印度盧比的額外看法：