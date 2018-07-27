小米(01810-HK)內地手機出貨 零增長

小米(01810-HK)去年手機出貨量逆市錄逾7成升幅，但近期有放緩迹象；繼在印度失掉了一哥寶座，小米上季內地市場手機出貨量按年錄得零增長。

據市場研究機構Canalys，內地智能手機市場出貨量第二季有所反彈，由首季的9,100萬部增至1.04億部，但較去年同期下跌8%。其中華為表現最出色，次季出貨量達到2850萬部，市佔率由去年同期的21%升至27%，齊創新高。OPPO及Vivo位列第二及第三；小米則保持第四位，市佔率按年微升1個百分點至14%，但出貨量按年零增長。

除內地市場，小米第二季在印度市場表現也失利。小米去年第四季超越三星成為印度最大的智能手機廠商，不過據市場調研公司Counterpoint數據，過去數月推出多款新機的三星上季以29%市佔率重奪印度智能手機市場第一，小米市佔率則為28%緊隨其後。

翻查小米上市招股書，去年智能手機銷售為其主要收入來源，佔總收入約7成，今年首季比例則為67.5%。小米上月上市至今股價累升7.6%，昨收報18.3元，跌1.5%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)