港股盤前—消息面不多 恆指預料橫行整固

今天推介 - 華電國際（1071）

1）港股週四高開低走。承接道指週三強勢，恆指週四高開 163 點，但已是全日高位。盤中受 A 股下挫及人民幣回軟影響下轉升為跌，最多曾下挫近 300 點。尾市跌幅收窄，最終收報 28781 點，下跌 140 點並結束四連升。大市成交按日再回落約 6% 至 814 億。滬深港通成交金額也減少約 1% 至 87 億；流向則轉為淨流出，金額約 17 億。



板塊方面，個別二線內房股表現較好，其餘大部份則呈現回吐壓力，如近日較強的內銀及澳門博彩股，但普遍回調幅度温和。汽車及汽車零件則較弱。做空方面，佔大市成交回至 12.9%，仍屬偏高水平。牛熊証街貨最新比重為 47:53, 重貨區方面，熊証重貨區在 29100-29299，牛証重貨區則仍在 28200-28299。

簡評 ：A 股的不濟和獲利回吐相信是港股昨天轉升為跌的主因，尤其是 29000 點這關口得而復失。當然，也會有投資者擔心歐美貿易戰的破冰會令川普更集中對付中國。有趣的是，加大購買大豆和天然氣也曾是早前中方答允作出的承諾，那麼川普為什麼接納歐盟而拒絕中國？為選票或是為阻止 2025 中國制造？筆者自問沒有能力去分析現今美國總統的種種。



回說昨天港股的其他指標，南下資金轉向會令投資者提高警覺，可幸是昨天的回落成交卻減少，做空也收斂了，而尾巿跌幅也比最差時收窄過半；推算整體的氣氛應未急速變壞，但要再破 29000 點，相信要有更多新的好消息來帶動。



內銀股昨天回吐是意料中事，騰訊再遇沽壓或多或少應和臉書有關。汽車及相關股的弱勢應是受福特和快意佳士拿業績遜於預期的影響。零部件公司如敏實（425）和耐世特（1316）的走弱是可以理解，因有直接生意來往；但內地車企已內銷為主，陪跌看似不大合理。愽反彈，吉利（175）仍是首選。電力股昨天表現也尚可，早前板塊在急升後有整固，中期業績預計不差，華能（902）及華電（1071）有望再拾升軌。

2）明報 - 市場研究公司 Canalys 發表報告指，今年第二季內地手機出貨量由第一季的倒退 20% 至 9100 萬部，反彈至 1 億部，當中，以華為的市佔率最高，由去年同期的 21% 升至 27%，OPPO、VIVO 亦分別佔 21% 及 20%，而小米（1810）則由 13% 升至 14%。



報告指出，雖然本季手機出貨量止跌回升，但認為未來數個季度將會回落，主要由於一些較小的手機廠商未必能維持高出貨量，而大型廠商則面對中美貿易戰的不穩定因素，及人民幣貶值，但相信華為可維持市佔率，但小米、Oppo、Vivo 則難以保持。

3) 美股三大指數週四個別發展。受歐美貿易戰破冰帶動，道指連續三天高收，創五個月新高，收市升 112 點或 0.44%，擁有眾多海外業務的 Caterpillar 和 3M 領漲。標指和納指則升被臉書大瀉 18.96% 拖累，分別下跌 0.3% 及 1.01%。收市後，亞馬遜公佈的業績遠勝預期，股價在盤後升近 4.3%。紐約期油升 0.5%。十年期國債債息最新為 2.982%。港股 ADR 下跌 21 點，相當於恆指 28760 點水平。

4) 新股訊息 ：

明報 - 綜合多間券商資料，中國鐵塔（788）首兩日孖展額逾 7.22 億元，中國鐵塔總集資額最多 681 億元，其中 5% 為公開發售，涉約 34.05 億元，意味中國鐵塔僅獲認購 21%。



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