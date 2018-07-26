〈旺宏法說〉下半年營收逐季旺、獲利展望樂觀 毛利率有機會再攀高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說會，旺宏董事長盧志遠表示，目前產能利用率持續滿載，預期下半年出貨將一季比一季更旺盛，對第 3 季營收表現相當有信心，可望出現大幅成長，下半年毛利率也可望維持 4 成以上，甚至有機會再向上攀升，整體下半年獲利展望樂觀；NOR Flash 與 SLC NAND Flash 下半年價格預期也將持穩樂觀。

旺宏第 2 季底存貨金額達到 142.97 億元，高於第 1 季的 112.28 億元，盧志遠表示，下半年因應客戶迎接傳統旺季，準備足夠存貨以供應客戶需求，預期下半年出貨將一季比一季更旺盛，且大部分的存貨都能轉成營收，目前庫存以 ROM 產品居多、比重達 6 成。

盧志遠也表示，與去年相較，客戶未來需求目前看來仍相當強勁，下半年甚至明年都樂觀看待，因此第 3 季也將持續增加庫存水位，保持充分存貨，以供應客戶未來可能的拉貨動能爆發力。

展望下半年，盧志遠表示，目前產能利用率持續滿載，而下半年為傳統營運旺季，以往年營收軌跡來看，上半年、下半年營收比例約為 4 比 6，對第 3 季營收表現相當有信心，可望出現大幅成長，下半年毛利率也可望維持 4 成以上，甚至有機會再向上攀升，整體下半年獲利展望樂觀。

產品價格走勢部分，盧志遠指出，目前 NOR Flash 與 SLC NAND Flash 價格持平，下半年價格預期也將持穩樂觀，而 NOR Flash 部分，目前沒有看到會讓價格下跌的特別厲害烏雲。

談及美中貿易戰影響，盧志遠表示，前陣子中興通訊事件確實對旺宏出貨有所影響，目前中興通訊已恢復出貨，待國貿局同意後，就可恢復向其出貨，至於其他中國市場的工業與汽車訂單部分，他則說，雖然汽車關稅有被納入美中貿易戰中，但車用電子完全未出現拉貨無力的情形。