盤前財經大事搶先讀2018年7月27日

今日操盤前瞻

國發會發布 6 月景氣燈號

美國第 2 季 GDP 初值

股東會：順藥、金樺

法說會：旺宏、敦泰、新唐、智原、華邦電

除權息：榮化、泰碩、凡甲、晟田、康控 - KY、光鼎、華東、全國、其祥 - KY、富強鑫、華豫寧、今展科

新股掛牌：安碁資訊

增資股上市：友旺

臉書財報預警嚇壞投資人 市值蒸發 1300 億美元

根據 CNBC 分析報導，臉書週三公布第二季財報後，股價大跌，市值狂減達 1300 億美元。該公司公布第二季營收低於預期，歐洲的日活躍用戶數亦降低，其股價一度大跌達 24%，跌破每股 170 美元。閱讀全文...

美國與歐盟達成貿易協議 缺少細節 恐留下敗筆

根據 CNBC 分析報導，川普週三會晤榮克，討論貿易問題，川普稱，這是自由公平貿易的重要一天。但分析師說，他與歐盟的會談，並未針對如何解決雙方貿易歧見，提供具體細節。閱讀全文...

〈友達法說〉MicroLED 居領先地位 MiniLED 攻電競下半年上市

友達 (2409-TW) 昨 (26) 日召開法說會，法人關注新技術產品的開發，董事長彭双浪強調，MicroLED 目前居相對領先地位，正加緊腳步希望搶到更多商機，但也坦言目前尚無法量產，至於 MiniLED 部分，總經理蔡國新指出，預計下半年可推出電競監視器或電競筆電產品。閱讀全文...

〈旺宏法說〉下半年營收逐季旺、獲利樂觀 毛利率有望再攀高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說會，旺宏董事長盧志遠表示，目前產能利用率持續滿載，預期下半年出貨將一季比一季更旺盛，對第 3 季營收表現相當有信心，可望出現大幅成長，下半年毛利率也可望維持 4 成以上，甚至有機會再向上攀升，整體下半年獲利展望樂觀。閱讀全文...

新台幣上半年貶 2.18% 壽險業累計淨匯損近千億

金管會保險局今 (26) 日公布今 (2018) 年上半年保險業匯損狀況，今年上半年新台幣兌美元匯率貶值幅度為 2.18%，雖然壽險業匯兌利益 2238 億元、但避險損失 3051 億元及外匯價格變動準備金動用 171 億元，一來一往下，壽險業上半年累計淨匯損達 984 億元。閱讀全文...



