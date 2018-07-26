金管會示警 兩類ETF不適合長期持有

金管會近期接獲投資人詢問，為何投資槓桿型 ETF，投資績效偏離指數，是否追蹤效果不佳？對此，金管會今 (26) 日提醒投資人，槓桿型／反向型 ETF 不同於一般投資於股票或債券等有價證券的傳統 ETF，是屬於短期操作的策略性商品，並不適合投資人長期持有。

據金管會統計，截至 2018 年 6 月底，國內已發行槓桿型／反向型 ETF 計 49 檔，其中，包括 39 檔槓桿型／反向型證券 ETF，規模達 1579 億元；及 10 檔槓桿型／反向型期貨 ETF，規模 54 億元。

統計 2018 年第 2 季期間，49 檔槓桿型／反向型 ETF 的買賣交易金額為 5734 億元，以自然人交易占比 60.2% 最高、其次為自營商（含流動量提供者）占比 30.7% 次之。

有鑑於自然人愛投資槓桿型／反向型 ETF 的占比很高，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，槓桿型／反向型 ETF 主要是運用期貨契約等衍生性商品來追蹤標的指數之當日的正向 2 倍／反向 1 倍報酬表現，所追蹤的報酬表現都是以單日計算，超過一日會因複利的影響，累積投資報酬，所以才可能會偏離基金投資目標。

金管會舉例，以下列正向 2 倍 ETF 為例，當投資人持有正向 2 倍 ETF 二日後，標的指數為上下震盪，ETF 累積報酬率為負 1%，標的指數累積報酬率之 2 倍為負 0.5%，二者累積報酬率偏離達負 0.5%。

金管會提醒投資人，槓桿型／反向型 ETF 不同於一般投資於股票或債券等有價證券的傳統 ETF，是屬於短期操作的策略性商品，並不適合投資人長期持有。尤其是反向型 ETF，雖然是屬於可以規避市場下跌風險的投資工具，但投資人切勿以反向型 ETF 的單日淨值報酬表現與其所追蹤之標的指數報酬表現相反的特性，而誤認為適合長期持有此類商品。

此外，相較於一般投資於股票或債券等 ETF，期貨 ETF 追蹤標的範圍更為廣泛，目前國內期貨 ETF 追蹤交易標的之範圍包括：匯率、農產品、波動率 (VIX) 指數、貴金屬及能源相關之期貨契約。

金管會特別提醒投資人，投資前應充分瞭解個別期貨 ETF 的特性及風險，並應考量所追蹤標的期貨契約之波動度、跨境二地時差及期貨正價差等因素，都有可能對期貨 ETF 投資報酬產生一定程度的影響。

金管會也舉例，譬如：追蹤美國市場波動率（VIX）指數之期貨 ETF，因 VIX 指數具高波動度特性，且其報酬表現與美國股市行情呈現反向走勢的關聯性，亦可視為具有反向型 ETF 的性質，又 VIX 指數期貨普遍存在著「正價差」(期貨價格高於指數現貨價格) 的特性，長期轉倉成本將導致 VIX 期貨 ETF 資產減損，此類期貨 ETF 商品也僅適合短期策略性投資，並不適合追求長期投資報酬的投資人。