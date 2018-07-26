〈旺宏法說〉Q2與上半年5項指標數字均創歷年同期高 Q2每股賺1.3元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布第 2 季財報，受惠出貨量增，且產品組合中高階產品多、價格佳，加上匯兌收益與轉投資股利收入挹注業外表現，帶動第 2 季 5 項指標數字同創歷年同期新高，毛利率攀升至 45%，稅後純益 23.27 億元，年增 2.78 倍，每股稅後純益 1.3 元；上半年也不遑多讓，5 項指標數字均創歷年同期高。

旺宏第 2 季合併營收 88.8 億元，季減 2%，年增 35%，毛利率 45%，季增 3 個百分點，年增 11 個百分點，營益率 24%，季增 2 個百分點，年增 15 個百分點；稅後純益 23.27 億元，季增 24%，年增 278%，每股稅後純益 1.3 元。

旺宏今年上半年合併營收 179.41 億元，年增 36.2%，毛利率 43.73%，年增 13.13 個百分點，營益率 23.03%，年增 15.45 個百分點；稅後純益 42.09 億元，年增 4.14 倍，每股稅後純益 2.36 元。

從各產品別銷售額來看，旺宏第 2 季以 Flash(快閃記憶體) 出貨營收占比最高、達 74%，ROM(唯讀式記憶體) 則是占 17%，且容量超過 64Gb 產品占其中超過 47%，晶圓代工事業則占本季營收的 9%。

旺宏副總經理葉沛甫表示，第 2 季各產品出貨量均有所增加，且產品組合中高階產品多、價格佳，帶動今年以來毛利率逐季成長，加上匯兌收益與轉投資股利收入挹注業外表現，使今年第 2 季財報表現相當突出。