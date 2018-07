太景*-KY C肝新藥 拿下美國製劑專利

太景 *-KY (4157-TW) 今(26)日表示,旗下抗 C 肝病毒新藥伏拉瑞韋 (TG-2349) ,目前擁有多國專利高達 98 件,近日獲美國專利局核准固體分散製劑專利,保護期至 2037 年 5 月,該新藥目前同步在中國大陸進行二期臨床實驗,預計今年可完成。

太景 *-KY 旗下的抗 C 型病毒新藥,目前由持股 40% 的合資公司東陽光太景在中國大陸進行二期臨床試驗,收案進度優於預期,預計今年完成二期臨床實驗,2019 年啟動三期臨床實驗,合資公司相關智財權等作價處分利益貢獻太景 *-KY 2017 年營收已經超過 10 億元。

太景 *-KY 表示,目前擁有各國專利已達 98 件,包括歐盟、美國、台灣、中國大陸、日本、南非、澳洲、紐西蘭等主要國家,不過仍以中國大陸為優先上市目標市場。

據了解,如果抗 C 型病毒新藥進程順利,太景 *-KY 最快今年能拿到 500 萬美元 (約新台幣 1.53 億元) 的里程碑款,期待 2021 年能取得中國大陸藥證順利上市。

全球感染 C 型肝炎的病患約有 1.7 億人,分 6 種基因型,四分之一病患集中在大中華區,太景 *-KY 指出,雖然抗 C 肝新藥目前在中國大陸已有競爭對手,但是只要能佔據市場前三大,評估市場還是可以提供相當規模跟利潤。根據競爭對手評估,到 2025 年 C 型肝炎將有 2700 萬病患,潛在市場可觀。

太景 *-KY 指出,根據統計,2017 年中國 C 型肝炎的流行病發率為 1.82%,並有超過 1000 萬名潛在感染者,但因為篩檢率及就診率都相當低,每年新增患者及再次感染人數,可能遠超過目前接受治療的病患人數,隨著中國大陸政策推動,提高篩檢率等,C 肝用藥市場可望再度成長。