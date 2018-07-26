房貸寬限期到期 售屋賣壓恐湧現？今年到期須還款金額5429億

立委擔憂大量的房貸寬限期到期後，恐導致售屋賣壓湧現，進而使銀行的房貸逾放飆高，金管會今 (26) 日統計，今年度房貸寬限期到期，本金與利息必須一起攤還的房貸總額為 5429 億元，占整體房貸 8.05%，而房貸逾放比維持 0.26%，未明顯竄高。

銀行近 5 年房貸逾放比飆高，購置住宅貸款逾放比率從 2014 年的 0.15%，今年 2 月來到 0.25%，引發立委擔憂，大量的房貸寬限期到期後，恐導致賣壓湧現，進而使銀行的房貸逾放飆高。

若 2014 年房市高點購買預售屋，大約會在 2016 年陸續交屋，若使用三年寬限期，預計將於 2019 年~ 2020 年進入本金與利息必須一起攤還的還本期，房貸壓力將驟增，據了解，明年有多達 5 萬戶的房貸戶寬限期到期，預期將可能出現委售潮。

對此，金管會表示，根據立委關切的房貸寬限期問題，銀行局著手調查，今年全年度，房貸寬限期到期，本金與利息必須一起攤還的房貸總額為 5429 億元，占整體房貸 6 兆 7450 億元的比例約為 8.05%，而房貸逾放比維持 0.26%，未明顯竄高。

不過有 3 家由信合社改制的銀行，其房貸逾放比超過 1%，明顯高於同業，金管會已要求這 3 家銀行必須提出改善計畫。