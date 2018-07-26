〈凌華法說會〉原物料漲價亂流 第二季與上半年獲利 雙創9年來同期新低

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (26) 日召開法說會，上半年營收 49.43 億元，年減 1.6%，但是毛利率年減 10.3%，來到 35.18%。凌華表示，原物料上漲影響成本約 3%，影響毛利率，公司就像遇上亂流，雪上加霜，導致第 2 季及上半年稅後純益皆寫下 9 年來同期新低。

凌華今日召開法說會，第 2 季營收為 26.83 億元，季增 18.7%、年減 1.4%，毛利率 35%，季增 1 個百分點、年減 2.58 個百分點，稅後純益 0.47 億元，季增 115.3%、年減 61.16%，每股純益 0.22 元。

凌華今年上半年營收 49.43 億元，年減 1.6%，毛利率 35%，年減 4 個百分點，稅後純益 0.69 億元，年減 52.8%，每股純益 0.32 元。

凌華指出，第 2 季毛利率下降，主要是因原物料上漲及產品組合變化導致，其中原料上漲影響成本約 3% 左右，預計下半年開始將反映在產品售價，不過距離到新的訂單，時間上可能會有些延遲。

而為了因應原物料上漲，凌華積極備料，加上營運成長低預期，上半年存貨已達 27.53 億元，凌華預計，第 3 季末前庫存有機會往下降，目前料況已穩定。

凌華指出，對於營收狀況的掌握，通常在 1 年半前就可以達到，去年美國地區剛結束一個大型專案，導致營收略為下滑，但是也預期到上半年毛利率會降低，但是原物料的漲價壓力「雪上加霜」，對凌華而言就像是遇上亂流。