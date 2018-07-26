【日盛投顧】短多延續 盤堅上攻

◆盤勢分析

1. 美股持續上漲，激勵週四台股開高走高，各類股皆有表現，終場指數上漲 44.82 點，漲幅 0.41%，收在 11010.61，成交金額 1325.77 億元。

2. 觀察台股技術面，7 月初力守年線支撐後展開盤堅的格局沒有改變，短期均線已經呈現多頭排列，中、長期均線僅有半年線仍在走跌，配合日 KD 指標維持多頭格局，預料台股短、中期仍然偏多，上檔較大壓力區在 6 月上旬高點 11261 附近。台股短、中線持續偏多，或有機會挑戰今年度兩次高點 11270、11261，惟今年以來台股量能擴增趨勢無法成型，且兩次高點存在潛在賣壓，預料台股再上行將難免震盪，加權指數呈現反覆震盪盤堅機率居大。觀察台股籌碼面，外資 + 28.78 億元、投信 + 0.98 億元、自營商 - 9.75 億元，三大法人合計買超 20.3 億元。

健康輪動 聚焦矽晶圓、生技與原物料

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.22%、金融 + 0.39%、非金電 + 0.74%、櫃檯指數 + 0.65%，電子股在權值個股走強下，成為近期盤面最強勢的區塊，週四仍是盤面相對強勢的區塊，矽晶圓、被動元件、PCB、連接線器、機殼、IC 設計成為盤面焦點；金融股近期走勢相對弱勢，惟類股中不乏創新高個股，權值金融股亦維持強勢整理，仍是台股挑戰高點可用之兵；在非金電部份，原物料、內需、生技持續是近期焦點所在，相關個股操作上逢回仍可留意。