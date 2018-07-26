【華冠投顧】指數震盪 漲價概念股繼續反攻

◆ 劉彥良 盤後分析

加權指數尾盤上拉 20 點，收盤站上 11000 點，不過指數現階段還是會震盪，等待均線結構轉換成更有利多方的結構。

周一 OTC 指數殺到年線，特別提醒投資朋友不要亂砍股票，結果連續 3 天強彈，目前 OTC 指數的位階仍落後台股，接下來還是會上演落後補漲。

同樣地，上周五請投資朋友不要再追殺漲價概念股，已經超跌會反彈，結果本周一彈就彈了四天，雖然指標股 2327 國巨中止連 3 天漲勢，但 2478 大毅、6173 信昌電、3624 光頡等開始出來接棒。

MOSFET 也在今天轉強，5299 杰力、6435 大中和 3707 漢磊都大漲約 5%，從目前代工訂單滿載至年底同時中興通訊解禁帶來的大陸急單推升下，偏多看法不變。

3630 新鉅科今天多空拉鋸終場收平盤，但從融資來看主力抱得很穩，而且控盤控得很有技巧，每每創高就震盪，把散戶洗出場同時一邊進貨後又再拉一次。在丘鈦的灌單下營運出現轉機，第二季虧損將大減同時挑戰第三季單月轉盈。

太陽能在 3519 綠能釋出稼動率可望重回 8 成的訊息下，今天表現強勁，唯產業面尚未見到明顯的反轉條件，有興趣的投資朋友僅能短作不宜長抱。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估