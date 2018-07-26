銀光獨角獸？照護新創產業正在發光

文．林宗憲

行政院長賴清德在今年二月喊出：「兩年內培養出台灣第一隻獨角獸」，引起國內對新創產業的重視，「物聯網」、「AI」、「區塊鏈」等名詞，大家朗朗上口，但運用在哪些領域最有機會？

「平台」搭線 「讓照顧的雙方找到彼此」

台灣今年正式邁入高齡化社會，政府的長照 2.0 也已啟動一段時間了，銀髮族的照護問題成為關注焦點。因應這個趨勢，照護產業正掀起一股新創風潮，尤其是各種數位化解決方案，不僅符合社會需求，更是推動產業轉型的契機，於是出現了台灣第一個短期居家照護預約平台─優照護，並且跌破一堆人眼鏡，搶先到美國插旗了。

「為什麼都找不到看護？」陳宏益在創立優照護之前，年邁父親因病常進出醫院，自己又無法隨侍在側，想找臨時看護幫忙，不是四處打電話，就是找到的人不合適。「不就一邊是照顧者，另一邊是需要照顧的人，兩邊要碰在一起有這麼難嗎？」他自己在電子商務及 CRM 場域經營這麼多年，每天就是讓網路上成千上萬的買賣雙方達成交易，對找看護面臨的難題，簡直無法忍受。

「讓照顧的雙方找到彼此」，看起來沒什麼特別之處，但這個概念卻完全翻轉了傳統照顧產業的邏輯。原來，像看護這類的照護人力，以往都是「被」派遣到照顧需求者家中，照服員江小姐說，他們在公司只能被動接案，而且還得看派遣者的臉色才有工作，更無法選擇對象。但在「平台」的運作概念下，只要透過數據媒合，照顧雙方就可以依照個別的條件及需求搭上線了。

專攻自費市場 主打「短期居家照護」

平台經濟的特色，就是將大量的供需透過數據撮合交易，把這邏輯套在「照護」上，顯然也可以成立。陳宏益原先在一家年營收五十億元的電商任職，找不到看護照顧父親這件事，始終讓他耿耿於懷，腦筋一轉：「何不以平台來解決照護問題？」他更跳過網站模式，直接以手機 App 來運作照護平台，這個大膽策略，其實有細膩的考量。

首先，優照護專攻自費市場，不涉及社會福利的補助，不但以 App 運作，而且必須刷卡付費，並以家中有人需要照顧的上班族群為主要服務的對象，在市場區隔上非常明確。

其次，陳宏益直接挑明切入的是「短期居家照護」，因為目前長期照護幾乎是外籍看護的天下，而且短期照護的需求一直沒受到重視，加上公家的照護資源，在立即性的需求上常緩不濟急，一般的照護人力公司，則多是「兼著」做短期需求，這塊大餅其實躺在那邊沒太多人理會。

但照護服務畢竟跟一般商品買賣不同，跟電商的運作當然有許多差異，其中最重要的一點是：照護是對人身的服務，信賴是最主要的考量，而信賴，除了來自品牌的印象，還有專業訓練的背書。

陳宏益一開始就把平台鐵三角架好：「軟體技術」、「平台營運」、「照護專業」缺一不可，前兩項是他原本的資源，最後一根支柱，他不但找來有護理背景的居家服務資深主管，更嚴格規定上來登錄資料的照服員，都得受過完整的專業訓練，或領有照服員證照，而且每位都必須經過專業人士的面試。這些事前的把關，再加上平台慣有的評價機制，讓服務獲得普遍的好口碑。

美國插旗 訴求「華人照顧華人」

上線才剛滿兩年，優照護今年上半年交易金額，就比前一年同期成長飆破八倍，在普遍認定「照護產業難做」的當下，成了異軍突起的「銀光」新創產業，也迅速吸引了資本市場的目光。去年，Ａ輪的募資很快就完成了，並且在資金到位後，迅速在美國舊金山灣區複製同樣模式，以「優家樂」為品牌，瞄準在美華人的市場開始營運。「優家樂」以「華人照顧華人」為策略，很快就受到矚目，甚至獲得當地媒體的報導。

由於營運的驚人成長，今年優照護開始進行Ｂ輪募資時，反而變成優照護在選投資者了。這股銀髮產業的新創勢力崛起，沒有強調什麼新奇的技術名詞，但靠著創新的理念翻轉原有的產業，也許是講到老掉牙的「轉型」、「升級」的借鏡。

來源：《理財周刊》 935 期

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