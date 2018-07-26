發掘臥虎藏龍 有待火眼金睛

美股維持強勢是台股多頭保障，但下半年台灣必須面對景氣基本面偏弱的考驗，至於股價修正已久、基期夠低、產業展望穩定成長個股，仍值得追蹤。

文．馮泉富

近期維持強勢的美股對台股而言著實增添了不少信心，加權指數也如先前預期般，呈現震盪盤堅，並順利站上均線糾結區。現階段美股走勢具相當關鍵性，美國不單是貿易戰主導者，也是全球經濟的領導者。雖然美股上漲不見得全球皆漲，但是美股下跌，台股很難偏安於亞洲。

全球經濟美國獨強 有利台股短線信心

美股之所以能獨步全球，主要是美國有強勁的經濟基本面作條件支撐，不論是先前提過的非農就業數據優於預期、失業率表現、耐久財訂單成長率、企業客戶端庫存創低，數據全數表現優良。

占美國 GDP 約七成的消費數據也依然亮麗，觀察上半年美國零售銷售數據，較去年同期成長 5.5％，而無店面銷售的年增率則為 10％。十三個分項中，汽車、食品飲料、餐廳、百貨零售與無店面銷售為佔整體零售銷售比重前五名，尤以汽車占 21％為最大，由於汽車銷售的好壞對美國零售銷售有較大的影響，再觀察今年上半年美國整體汽車銷售成長達 4.0％。

由於整體表現優於預期，可望推升美國第二季的經濟成長率，Bloomberg 調查預估，美國第二季經濟成長率約為 4.0％，遠高於第一季。目前正值財報密集公布期間，景氣反應在企業財報也不惶多讓，根據湯森路透的預估統計顯示，原先預估 S&P500 成份企業第二季獲利年增率約 20.9％，七月二十日再次上修為 22％，是 2010 年以來的季度次高，僅次於今年第一季的 26.6％。

強勁的獲利增長率是美股維持多方走勢的紮實依靠，其中科技族群第二季獲利年增率 25.5％，又高於平均值，雖不一定能直接聯結台股，但對台股確也存在加分作用。

美股維持強勢 外資買盤回流

以影響股市的外部條件而言，最大的基礎條件「美股維持強勢」，目前問題不大。接下來就看資金面，由於美元指數近期呈現橫向整理，紓緩了亞洲國家匯率持續貶值的預期，全球資金有一部分開始出現回流亞洲新興市場的跡象，外資常態性賣超台股的慣性可望扭轉，短線上可望引導外資買盤回流，近期外資積極回補台積電也成為市場領先指標。

不過，我們基於客觀原則不能只報喜不報憂，市場必須面對台灣景氣基本面偏弱的考驗，尋求多空力量新的平衡點。根據新公布的六月台灣外銷訂單，接單總額為 403.1 億美元，意外低於市場預期，較五月減少 1.9％，也比去年同期微減 0.1％(經濟部原估增長 2.8～5.3％)。主因在資訊通信產品、電子產品及光學器材新訂單表現不佳。

在資訊通信產品方面，部分筆電適逢新舊產品交替期，市場觀望接單較少，加上去年筆電接單基期較高，呈現年減 7.6％；電子零組件部分，主要是因虛擬貨幣挖礦晶片需求轉弱，智慧型手機銷售減緩所致，造成電子產品接單從五月份年增 14％，降為六月的年減 0.2％，難免影響整體上市櫃公司的七月營收增長動能，加上經濟部預估七月外銷訂單金額將比六月略減，金額約 390～400 億美元，年增率估約 0.7～3.3％，均顯示下半年電子業旺季尚未開啟，外銷新訂單能否回溫仍待時間觀察。

另外，根據中經院估計下半年實質 GDP 年增率約 1.97％，較上半年的 3.03％差距 1.6 個百分點，也可能減弱抵禦外部突發利空的內在力量。因此，台股的外部有利條件可能被基本面薄弱所抵消，仍必須謹慎防範。

指數會很黏 個股擺中間 個股位階決定投資成敗

如前所述，外部條件短線上是有利台股的，資金有回流亞洲新興市場的跡象，只要亞洲新興市場 ETF 呈現買超，資金自然一部分流入台股，操作策略上的一種選擇是買進外資最可能回補的標的 (例如台積電等成分股)，但承擔的風險是當美元指數再度轉強時，資金可能再度移向美元資產，大型股走勢容易受外資賣超影響。

另一種交易策略的選擇是挑選股價基期夠低，但產業基本面穩定的防禦型個股。事實上，投資勝率的高低取決於切入的位置；我們舉一個例子，台積電 (2330) 應該沒有人會否定它是一家經營優良的好公司，但是今年買在 220 元以下的投資人與買在 260 元以上的投資人，感受完全不同，成功率當然也不同。

再舉一例，大立光 (3008) 放眼全球是一家競爭力一流的頂尖鏡頭廠，追在 6000 元附近與買在 3000 元附近的投資人，一個正住在頂級套房，一個在休閒納涼，你覺得感受落差有多大，同一家公司同一個經營團隊，只因為切入點不同，成敗天差地別；高價總是在多頭排列，市場全力追捧下產生，低價總是在空頭排列，市場避之唯恐不及的狀態下出現。所以，現階段個股的切入位階決定投資人的成敗。

專業戶外功能鞋具利基市場

既然現階段個股價位的切入位階決定投資勝率，則交易策率宜反向思考，針對股價修正已久，而產業基本面並無明顯轉壞的個股，就有可能是價值低估的防禦型標的，缺點是必須付出時間來等待，優點是下檔空間風險有限，勝率提高。

先前提過的百和 (9938)、美食 - KY(2723) 等皆屬此類。今日再舉一例，鈺齊 - KY(9802)主要經營功能戶外鞋、登山鞋、休閒鞋及運動鞋等代工生產，戶外鞋占比約 87.9％、運動鞋占比約 10％，產品具利基市場，平均單價逐年提升，2013 年約 21 美元，2014 年 22.4 美元，2015 年 24.2 美元，2016 年約 26.9 美元，2017 年產品平均單價已提升至 29 美元，主要原因為戶外鞋占比逐年提升至近九成，而戶外鞋製作工序較為複雜，最高單價可達 50 美元，Gore-tex 戶外鞋單價約 40 美元，非 Gore-tex 戶外鞋產品單價約 25 美元，較高端的運動鞋產品單價亦有 25～26 美元。

鈺齊在柬埔寨廠及越南持續有新產線開出：目前福建和誠廠有十三條生產線，月產能六五萬雙，具 GORE-TEX 認證，以運動鞋及戶外為主，Nike、DKL、Columbia 為前三大客戶；越南河內廠有八條生產線，月產能二十萬雙，亦具 GORE-TEX 認證，以戶外鞋為主；福建長誠廠有三條生產線，月產能十五萬雙，湖北襄誠廠有十一條生產線，月能三二萬雙，亦具有 GORE-TEX 認證，以戶外鞋及運動為主。柬埔寨齊鼎廠一期及二期廠房各五條產線均已正式運作。鈺齊 - KY (9802) 已提前公布第二季自結合併營收為新台幣 26.2 億元，稅後淨利 2.4 億元，均創歷史同期新高，第二季每股盈餘 (EPS)1.65 元。

累計上半年營收為 47.8 億元，每股盈餘 2.33 元。目前戶外功能鞋比重站穩九成水準。由於戶外鞋單價及毛利率優於運動鞋，在產品組合優化推進下，毛利率可望維持高檔。

此外，近幾年鈺齊 - KY 屢獲包括 The North Face、Timberland、Vans、UA、TOMS、及 KEEN 等國際知名品牌訂單，下半年訂單展望無虞，匯率波動影響成本結構之因素已降低。由於股價修正已久，基期夠低，產業展望穩定成長，值得投資人追蹤。

來源：《理財周刊》 935 期

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