【異動股】汽車板塊今日走勢活躍 浙江世寶(002703-CN)等多股漲停

今日，汽車板塊走勢活躍，截止尾盤發稿，浙江世寶(002703-CN)強勢漲停報5.6元，曙光股份(600303-CN)漲停報6.27元，斯太爾(000760-CN)漲停報6.16元，特爾佳(002213-CN)漲停報15.86元，西部資源(600139-CN)漲停報4.88元，海倫哲(300201-CN)、浙江仙通(603329-CN)漲近6%，模塑科技(000700-CN)、金固股份(002488-CN)等多股上漲超3%。

消息面上，工信部新聞發言人黃利斌在“2018年上半年工業通信業發展情況新聞發佈會”上表示，要加大新能源汽車推廣力度，爭取2020年實現產銷量達到200萬輛左右的目標。

國家對於新能源汽車產業的扶植力度一直都保持在一個較高的水平之上，這的確促進了中國新能源汽車的快速發展。但是在補貼新政實施之後，許多人一度懷疑，這是國家對新能源汽車領域的補貼逐步減少的一個標志，造成了部分人對於中國新能源汽車前途的迷茫。通過國家相關部門近來表態，併結合此次工信部發言聲音，可以看出國家對於新能源汽車的扶植態度併沒有改變，而是方式有所變化，由過去的“廣”變為以後的“精”，推動整個產業擴大的同時，還要向高技術、高附加值的方向發展。

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