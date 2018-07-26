〈財報〉現代汽車Q2淨利遠低預期 中美市場銷量疲軟

現代汽車 (005380-KS) 第二季淨利下滑了 14%，大幅低於分析師的預期，該公司因中國和美國的銷售疲軟而陷入困境。

現代汽車公司與其子公司起亞汽車公司 (Kia Motors Corp) 是全球第五大汽車製造商。公司於週四 (26 日) 發表第二季財報，淨利為 7,010 億韓元 (6.2677 億美元)，低於去年同期的 8,170 億韓元，也低於湯森路透 I / B / E / S 分析師估計的 9,720 億韓元。

現代汽車的營業利潤下滑 29% 至 9510 億韓元，第二季營收成長 2% 來到 24.71 兆韓元。

全球汽車產業正面臨美國施加進口關稅，現代汽車似乎前景黯淡，近年來，美國消費者轉向更大型的 SUV 和跨界車，對於這項改變現代汽車似乎反應遲鈍，該公司最近推出新款 Santa Fe 運動型多功能汽車，試圖重振在美國的銷售量。

現代汽車也在第二季削減了美國工廠的產量，並減少出口到美國的車輛，以減少較不受消費者喜愛的汽車的庫存。

中國作為現代汽車最大的市場，現代汽車在中國 1 到 6 月份的銷售額與去年同期相比減少了 3%。在韓國政府部署反導系統造成中韓兩國之間的緊張關係後，現代汽車一直在努力恢復中國地區的銷售。

在外交關係緩和之後，現代汽車向中國市場推出了中國版的小型 SUV Kona，但今年現代汽車在中國市場的市占率下滑，復蘇並不明顯。就在昨日 (25 日)，現代汽車表示已經在更換了中國業務的執行總經理。