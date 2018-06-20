奧迪和現代汽車將聯手推動燃料電池技術

近年來汽車製造商多數已遠離了燃料電池技術，而針對此現象，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克甚至稱這是「令人難以置信的愚蠢」，但今時今日，燃料電池技術似乎正在重獲新生。

現代汽車 (005380-KS) 和大眾汽車公司的奧迪計劃合作開發汽車，並分享專利許可證以引領燃料電池的行業標準，現代汽車於週三 (20 日) 在一份聲明中表示，此多年期協議涵蓋各種汽車組件的合作。

由於成本下降以及更多充電站上線，該技術已經落後於由鋰電池供電的電動汽車。然而，燃料電池汽車行駛距離更長，加油時間更短，因而值得投資。

現代汽車燃料電池研究主管 Kim Sae-hoon 在接受採訪時表示，全球最大汽車製造商之一與第三大豪華汽車製造商奧迪之間的合作，將有助於提高政策制定者的興趣。這將有助於推動對基礎設施的投資並擴大吸引力。

引領燃料電池開發的奧迪在 3 月份表示，儘管生產有限，公司計劃在 2020 年前推出一款車型。與現代汽車結成聯盟，將第一批大規模生產燃料電池汽車，包括 ix35 compact crossover 的車型。到 2025 年，奧迪將投資 400 億歐元 (合 460 億美元) 用於電動車和自動駕駛汽車。

奧迪研發主管 Peter Mertens 在一份聲明中表示:「燃料電池是最有系統的電動驅動形式，因此是我們技術產品組合中的一種有力資產。」

競爭對手方面，現代和奧迪的競爭對手包括豐田汽車和本田汽車。

此外，政策制定者的支持是至關重要的，因為如果沒有氫氣加氣站的投資，燃料電池汽車將不會成為主流。加州在過去幾年中花費了大約 1 億美元建設車站，而法國政府本月表示，到 2023 年，將花費 1 億歐元用於補貼和清潔生產。