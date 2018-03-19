安全氣囊缺陷遭美國當局調查 現代汽車股價下跌超過4%

南韓現代汽車和起亞汽車因安全氣囊有瑕疵，未能在車禍時適時彈出，造成 4 人死亡與 6 人受傷，美國公路安全管理局 (NHTSA) 對此展開調查，而這兩間汽車製造商在美國的銷售呈現疲弱狀態。

現代汽車股價在周一開盤下跌超過 4%。

現代汽車周一上午開盤走跌



這是在過去一年內，NHTSA 對現代汽車 (005380-KR) 和起亞汽車 (000270-KR) 展開的第二次調查，去年 5 月時，因引擎缺陷問題，現代和起亞召回約 170 萬輛車，因此被調查。

NHTSA 表示，目前因安全氣囊問題，正在調查 2012 年至 2013 年的生產的 Kia Forte，以及 2011 年的現代 Sonata 車款，受影響車輛估計達 42.5 萬台。



因安全氣囊內部電子元件受到超過所能負荷的電壓或電流，造成安全氣囊未即時彈出的問題，現代汽車在上個月因此召回 15 萬輛在美國的 Sonata 車款，但該公司表示，目前還沒有最終解決方案。



現代與起亞的發言人拒絕回應車輛召回的範圍是否會擴大，僅表示他們將配合 NHTSA 的調查。

現代汽車周一上午股價下跌超過 4％，起亞汽車則下跌超過 3％，而安全氣囊製造商現代摩比斯 (012330-KR) 下跌約 3.5％。