港股午盤跌0.74% 重量股乏力 中興遭降目標價跌近4%

恒生指數今 (26) 日高開 0.56%，重新站上 29000 點。隨後漲幅收窄至下跌，截至午間收盤，恒生指數跌 0.74%，報 28707.91 點；國企指數跌 0.74%，報 10991.91 點；紅籌指數跌 0.81%，報 4316.58 點。

蒙牛乳業 (2319-HK) 跌 3.73%，領跌藍籌；重量股表現乏力，騰訊 (0700-HK) 遭建銀國際下調目標價至港幣 485 元，料次季業績偏軟，跌 2.001%，報港幣 372.2 元；友邦保險 (1299-HK) 跌 1.305%。

中興通訊 (0763-HK) 明 (27) 日公佈次季業績，H 股股價開低走低，午盤收報港幣 13.64 元，跌近 4%(-3.944%)。

中興此前曾發財測預警，預期截至今年 6 月底止上半年盈轉虧，將巨額虧損人民幣 70 億元至 90 億元，主要由於受早前經營活動無法進行導致經營損失及撥備，以及被美國處以 10 億美元之罰款。

市場分析指出，港股已連升 4 日，累升超過 908 點，出現賣壓也算合理。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 6.38 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 0.03 億元；深股通淨流出人民幣 2.6 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 2.12 億元。

滬股通中資金流出最多的是方大炭素，淨流入人民幣 5769 萬元，其次為上海機場、招商銀行、貴州茅台、天士力。資金流入最多的是洛陽鉬業，淨流出人民幣 1.59 億元。

深股通中資金流入最多的是美的集團，淨流入人民幣 1.32 億元，其次為盛運環保、金一文化、丹邦科技、堅瑞沃能。資金流出最多的中興通訊，淨流出人民幣 3.47 億元。