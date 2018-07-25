港交所擴非同權範圍喊卡 分析師：好事！有機會納MSCI、港股通

傳港交所 (0388-HK) 決定延緩原計劃在 7 月展開企業版同股不同權 (WVR) 諮詢。分析師表示，這是好事，這類股份有較大機會獲納入 MSCI 指數以至滬、深港通投資範圍。

知情人士表示，企業版 WVR 將會交到由行政長官林鄭月娥主導成立的金融領導委員會再作商討，暫時沒有推出的最新時間表。預計港交所短期內不會推出有關諮詢。港交所發言人回應稱，本週五 (27 日) 不會刊發企業不同投票權諮詢檔，稍後會向市場發佈進一步消息。

金融領導委員會定期在每季召開會議，上次會議已經在 7 月 6 日舉行，但會議中並沒有談及企業版 WVR 議題。若安排在下一次會期討論，最快或要到 9 月，這意味企業版 WVR 要在今年內實施的機會大大降低。

隨著小米 (1810-HK) 在 7 月 9 日掛牌，爭論多年的非同權制度終於正式實施。雖然小米在上市當日，便獲恒生指數公司宣布納入為恒生綜合指數成分股，但卻未能按照慣例自動成為滬、深港通的投資目標。港交所日前表示正與滬、深交易所合作，研究讓非同權公司在穩定交易期之後，才成為「北水」的投資目標。

據了解，港交所暫緩擴大非同權待遇至公司股東，與「北水」未能買賣這類股份無關。現時仍有不少公司有意透過非同權方式來港掛牌，而這些公司大多來自內地，來港上市是為了接觸國際投資者，所以不一定會因「北水落閘」而放棄上市計畫。

消息指出，港交所近日循非正式渠道諮詢持份者意見之後，發現市場對擴大非同權範圍並不熱烈。而且個人股東非同權制度才剛剛實施，現階段與其急於擴大適用範圍，不如檢討現有制度的實施情況。

已上載初步招股書的美團點評以及找鋼網，亦計畫採取非同權架構，但本地網上借貸平台 WeLab 卻改用傳統的同股同權方式申請上市。因此，已上市及計畫上市的非同權公司暫時全是來自大陸。

同股不同權制度在香港一直極具爭議，在 2014 年更因證監會堅持同股同權而令阿里巴巴轉移到美國上市。在政府推動之下，港交所去年舊事重提，終於令非同權制度成功推出。

不過，為了降低爭議，港交所只容許個人股東享有非同權待遇，例如小米創辦人雷軍便可以按 1 股投 10 票的方式完全控制公司。個人股東假若離職、身故或出售股權，該等具額外投票權的股份便會變回普通的 1 股 1 票股份。相比之下，公司股東不會退休或身故，讓公司股東享有非同權待遇，涉及的爭議大得多。

市場人士認為，「北水」能否投資非同權股份仍是未知之數，現階段暫緩擴大非同權待遇，亦屬合理安排。

香港投資者學會主席譚紹興表示，如果港交所不再擴大非同權制度範圍，這類股份有較大機會獲納入 MSCI 指數以至滬、深港通投資範圍，因此港交所按兵不動是好事。