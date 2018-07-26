Facebook電話會議徹底改變投資人未來預期 財報雖強但盤後暴跌20%

美國五大科技巨頭之一的 Facebook 收盤後公布了其 2018 年第二季財報，雖然財報符合預期，但是電話會議上管理層的悲觀發言帶來了市場對未來的擔憂，以至盤後大跌 20%。

在財報公布後的電話會議上，Facebook CEO 扎克伯格稱：

今年下半年公司整體營收增長將進一步收窄，第三和第第四季增長將出現高個位數的降幅，未來數年，預計營業利潤率將介於 30-39 個百分點的中部區域。

市場關注的點在於泄密醜聞引發的後續連鎖反應對其用戶數的影響，對此 Facebook 首席營運官謝麗爾 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）在與分析師的電話會議上表示：

GDPR（歐盟通用數據保護條例）尚未對廣告收入產生重大影響，但我們也認識到本季度尚未完全推出，後續可能存在更多風險。

在收盤之後，Facebook 股價大跌超過 20%。

數據來源：谷歌財經

據 CNBC 報導：

由於高管們在公司財報電話會議期間發布了令人沮喪的預測，因此 Facebook 股票在周三數小時後大跌。這與大多數公司的收益電話形成鮮明對比。

Netflix 則認為：

對於高科技公司而言，儘管有的公司基本面仍然很好，但當它們未能滿足投資者高期望時，市場就會產生很差的反應。毫無疑問，此次 Facebook 在電話會議上悲觀的財務指引對於投資者信心來說是一個重大打擊，而業績快速增長和利潤率的拐點似乎都被 Facebook 趕上了。

對此彭博社的看法則是：

Facebook 的增長存在天花板，世界上很多網路用戶已經在使用它們的產品了。但多年來 Facebook 的負面消息以及人們對於網路社交的厭惡正對用戶量的增長構成負面影響。在美國和加拿大，用戶數的增長率開始走平。當那些數字在 2017 年底緩慢下來的時候，投資者 一度經歷了恐慌，但 Facebook 說那隻是一個暫時性的現象。

重要財報數據如下：

活躍用戶：日活用戶 14.7 億，月活用戶 22.3 億，均年增率增長 11%。此前華爾街預期日活用戶 14.9 億，月活用戶 22.5 億，小幅不及預期。

數據來源：公司財報

從區域來看，公司在北美的日活用戶與上季度持平，均為 1.85 億，但在歐洲卻出現了 300 萬的減少，從 2.82 億降至 2.79 億，在亞太和其它地區保持增長。

數據來源：公司財報

北美和歐洲的月活用戶增長陷入停滯，其中歐洲月活用戶減少 100 萬，為 Facebook 在該地區歷史上首次下滑。

營業收入：132.3 億美元，年增率增長 42%，華爾街預期為 133 億美元，小幅低於市場預期，年增率增速創 12 個月以來新低。

數據來源：公司財報，見智整理

凈利潤：51.06 億美元，年增率增長 31%，環比第一季增長 2%，第一季年增率增幅 63%；稀釋後每股收益 EPS 為 1.74 美元，小幅高於市場預期 0.02 美元。

數據來源：公司財報，見智整理

廣告業務收入：130.38 億美元，年增率增長 42%，環比第一季增長 10.5%，第一季年增率增長 50%。

數據來源：公司財報

整體而言，Facebook 財報與此前華爾街的預期差距不大。Facebook 在披露財報之前，以 217.5 美元收盤，上漲 1.32%，並創出歷史新高。此前 Canaccord Genuity 分析師邁克爾格雷厄姆認為：

我們認為公司很有可能以低於預期的方式結束當年的增長開支。雖然廣告負載應該適中，但我們認為 Instagram 的定價和貢獻可以彌補。即使股價節節攀升，考慮到公司利潤持續增長和較低的負債率，目前 Facebook 股價並沒有泡沫。

此前市場出現過相對樂觀的聲音。根據 eMarketer 首席分析師 Debra Aho Williamson 的觀點：

即使 MAU 和 DAU 出現走弱， Facebook 的社交平台已經做得非常出色，完全離開 Facebook 是非常困難的。也許人們會分享更少的內容或者對他們分享的內容更加謹慎，但我們相信它仍然是許多人非常重要的平台。