臉書中國子公司曇花一現 遭官方撤回註冊

臉書在中國設立子公司後，消息才傳出不久，隨後又爆出中國政府態度丕變，旋即撤銷相關註冊。

《紐約時報》報導，臉書在中國設子公司消息才傳出了，沒多久臉書在中國政府網站上的註冊訊息旋即被刪除，部分報導相關新聞的媒體更遭到審查。中國在短時間內態度 180 度大轉變，撤回臉書在浙江省開設子公司計畫批准，上述舉動也代表臉書想在中國站穩腳步有多難。

據了解，浙江省官員和中國國家網信辦官員因意見出現分歧，所以撤銷核准。消息人士指出，這突然其來的變卦，不代表臉書在中國成立公司的機會就此終結，但想成功立足已非常不可能。

即使是在中國發布應用程式，臉書也得需要獲得監管部門的專項許可。若想更進一步，推出如社交網絡平台或傳訊服務等更大的產品，就得針對數據儲存和安全等問題與官方進行進一步談判。

GBH Insights 分析師 Daniel Ives 表示，在中美貿易緊張情勢升溫下，加上高通收購恩智浦半導體交易案也因為中國監管部門遲不點頭而宣告破局，若中國再阻止臉書的這項計畫，將給美國科技業再帶來新一記警訊。

屋漏偏逢連夜雨，臉書第二季財報由於營收不如預期，加上未來營收增長將減緩，盤後股價重挫 20% 以上。至於昨日大漲的中國臉書概念股，在臉書中國子公司註冊遭撤銷後，反應兩極，昨日漲停的藍色光標 (300058-CN) 今日持續上攻，至截稿為止漲 4.75% 報人民幣 6.17 元，反觀昨日同樣直奔漲停的迅游科技 (300467-CN) 開盤後股價一路下探，至截稿跌 3.43% 暫報人民幣 35.24 元。