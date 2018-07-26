拼多多定價19美元 市值240億美元 臉書業績不佳大跌

· Facebook 營收及用戶數均不及預期，盤後跌超 20%

在面臨了數據泄露與虛假新聞等問題的困擾之後，Facebook 第第二季未能在營收和全球日活躍用戶上滿足外界的預期。Facebook 在周三交易日後公布了公司第第二季財報，股價下跌幅度超過 20%。Facebook 表示，目前旗下所有應用和平台平均活躍用戶數為 25 億，但在歐洲地區的日均活躍用戶數明顯下跌，這與歐盟最新出台的 GDPR 通用數據保護條例有關。

· 高通第三財季凈利潤 12.19 億美元 宣布放棄收購恩智浦

高通周三發布截至 2018 年 6 月 24 日的 2018 財年第三財季財報。財報顯示，高通第三財季營收為 56 億美元，比上年同期的 54 億美元增長 4%；凈利潤為 12.19 億美元，比上年同期凈利潤為 8.66 億美元增長 41%。高通同時宣布，將在周三收購恩智浦的交易截止日結束之後，終止收購恩智浦。該公司打算庫藏股價值最高 300 億美元的公司股票，為股東帶來最大價值。受此推動，高通股價在盤後交易中大漲。

· 好未來將於周四美股盤前公布一季報

熱點新聞

· 拼多多最終定價 19 美元，放棄較發行區間上限提升 20% 的權利

拼多多告訴全天候科技，按照 19 美元 / ADS 的價格區間上限發行，按此價格加上期權估算市值 240 億美元。此前拼多多設定的發行區間為 16 美元 / ADS-19 美元 / ADS。由於認購火爆，拼多多有權將發行上限提升 20% 至 22.8 美元 / ADS。

· 騰訊或投資境外酒店強化商業版圖

7 月 25 日，據印度媒體報導，印度最大的經濟型連鎖酒店服務平台 OYO Rooms 正在計劃新一輪融資，融資金額為 3 億 - 5 億美元，而騰訊有意參與領投。如果本次投資能順利達成，騰訊將明顯強化旗下酒店業務，加固商業版圖。

· 美團 IPO 估值下降傳聞不具參考性

接近美團的相關消息人士對經濟觀察網記者稱，目前美團處於聆訊前的準備階段，尚未進入確定估值的階段，因此有關估值的任何傳言和討論不具參考性。自媒體「獨角獸早知道」報導，在經歷近期資本市場調整波動之後，美團 IPO 估值區間已經從原來預期 600 億美金，下調至投前 350-400 億美元。

· 美團布局無人配送，降低外賣成本

7 月 25 日，美團推出無人配送開放平台，將自動駕駛技術商業落地外賣配送。除了已經投入試營運的無人車「小袋」，美團還發布了無人配送新款概念車與無人機。其中，新款概念車採用 L4 級別自動駕駛技術，使用激光雷達、超聲波、攝影機等多傳感器融合方案，具有城市道路低速自動駕駛的通行能力。

· 寧德時代上市後首次跌停，市場憂慮其估值過高

7 月 25 日下午 A 股接近收盤之時，寧德時代上市以來首次跌停。此前寧德時代業績預告顯示，預計 2018 年上半年扣非後歸母凈利潤實現 6.71 億元—7.13 億元，年增率增長 31.43%—39.56%。兩位券商機構和一位寧德時代投資者均表示，寧德時代目前股價已然過高，炒作風險太大，「是時候在二級市場博弈出一個合理的估值區間了。

投研觀點

· 瑞銀預計騰訊二季遊戲業務收入按季跌 9%

瑞銀髮表報告，預期騰訊第二季手機及個人電腦遊戲業務收入按季均跌 9%(原預期持平及跌 5%)，預期第二季廣告收入獲得 144 億元人民幣，全年為 601 億元人民幣，分別較原預期低 10% 及 6%。瑞銀指，集團長遠增長可改善，預期騰訊第三季及末季整體收入按季增長分別為 11% 及 10%，給予騰訊目標價 525 港元，評級「買入」。

· 美麗聯合社交電商故事能講多久

證券日報認為，美麗聯合集團背靠騰訊充分地利用了騰訊的社交微信小程序功能，在微信錢包的黃金流量入口處，「蘑菇街女裝」排在「唯品會」、「轉轉二手車」之前。由於定位過於垂直，美麗聯合集團一直深陷虧損困境。除在主流消費市場已有淘寶、天貓、京東瓜分絕大多數電商市場市佔率外，美麗聯合集團還面臨來自唯品會、小紅書等眾多競爭對手的壓力。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：