台股盤中─傳產、被動元件助攻 一度站上11000點

台股今 (26) 日以漲 3.56 點開高後，指數溫和墊高，早盤在被動元件持續走揚、傳產股助攻下，一度站上 11000 點關卡，午盤前在 10960 至 11000 點附近遊走，分析師表示，被動元件和矽晶圓等漲價題材有重啟漲勢跡象，但面臨「萬一」近關情怯，若量能續擴大，有機會化解上檔賣壓，可望持續朝前一波高點邁進。

電子三雄今日漲跌互見，台積電開高走高，漲幅逾 0.2%；大立光則以 5260 元開高震盪走低，跌幅近 1%；鴻海今日股價則持續走弱，以 82.5 元開低後，在平盤上下微幅整理，最低價落在 82.2 元，跌幅逾 0.1%。

被動元件族群持續走揚，股后國巨早盤以 935 元開高後，溫和上揚，漲幅逾 0.1%，帶動大毅、華新科、齊力新等股價走揚，上漲幅度均高逾 2%；另禾伸堂、智寶、日電貿、華容等同樣呈現漲勢。

傳產股部分，中鋼開高走高，漲幅近 3%；台塑、台化漲逾 1%，南電、南亞、福懋等均呈現上漲；而金融整併題材，金融股今漲跌互見，台新金、兆豐金、玉山金、第一金上漲；中信金、國票金、新光金、開發金、國泰金和富邦金則呈現跌勢。

整體來看，分析師指出，漲價題材重啟漲勢，加上下半年迎接電子傳統產業旺季，可望帶動台股緩步墊高，並挑戰突破前一波的高點位置，除非美股有大幅下滑，指數才有可能大幅度下挫。

盤面上，建議可留意生技股、漲價概念股、落後補漲的蘋概股，還有傳產族群中的鋼鐵和塑化股等。