〈觀察〉LINE布局純網銀鴨子划水 靠釋股LINE Pay衝鋒？

純網銀由三組人馬競逐，但是最先喊出對純網銀有興趣的 LINE 卻一直無聲息，直到昨 (25) 日 LINE Pay 的海外首次釋股，由富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀、聯邦銀 (2838-TW) 合計入股近 3 成，已跨越金管會訂下的金融業持股純網銀須超過 25% 持股的門檻，雖然 LINE Pay 與 LINE Bank 分屬兩個事業體，但是外界認為，LINE 靠著 LINE Pay 釋股，就是作為 LINE Bank 純網銀的敲門磚。加上 LINE 今天將首度公布金融科技事業在台灣的籌備進度，純網銀的布署備受矚目。

今年 1 月底資策會公布了一份行動支付調查，結果發現從 2017 年 1 月起，國人曾使用過行動支付的冠軍就是 LINE Pay(41.7%)，之後依序為 Apple Pay(25.7%)、Google Pay(20.2%)、街口支付 (20%) 與歐付寶 (13.1%)；而最常使用的前五名依然由 LINE Pay 奪冠，為 25.2%，而 Apple Pay(17.9%)、街口支付 (10.9%)、Google Pay(9.9%) 與玉山 Wallet(5.2%) 緊追在後。

由此可見，LINE Pay 在台灣行動支付市場已有龍頭之姿，在台灣要進一步擴大市場極具發展潛力。

根據 LINE 的資料，LINE 挾著 1900 萬名用戶，在台灣滲透率高達近 80%，是台灣人最常用的社群平台之一。

而 LINE Pay 到今年 6 月底為止，在台的註冊用戶已經超過 300 萬，全台有超過 7 萬 3000 個據點可使用 LINE Pay，LINE Pay 今年的方向會繼續增加可使用的場景，包括：交通、個人對個人轉帳、支付帳單，而支付據點也要增加夜市、觀光區、中小型店家等，更被視為是在台灣進軍純網銀的基礎籌碼。

從 LINE Pay 所規劃擴大的使用場景可以發現，亟需靠金融著力，所以成立自己的 LINE Bank 純網銀，讓支付與金融結合，而不須與其他銀行合作，一種「肥水不落外人田」的概念，為的就是進一步壯大 LINE 在台灣行動支付與金融科技的市場。

LINE 有了 LINE Pay 強大的客群基礎，支付據點也持續擴大中，但要從支付擴增其他使用場景，總有種「萬事俱備只欠東風」之感，據了解，LINE 韓國母公司為了搶台灣純網銀門票以搭配 LINE Pay 闖天下，想出將 LINE Pay「首次海外釋股」奇招，並從今年 3 月初就委由韓國安永會計師事務所擔任財務顧問，來台廣邀銀行募資。

昨天無預警公布由北富銀、聯邦合計入股 LINE Pay 近 3 成，由於持股已跨越金管會訂下的金融業持股純網銀須超過 25% 持股的門檻，雖然 LINE Pay 與 LINE Bank 分屬兩個事業體，但是仍被外界視為將是 LINE Bank 純網銀的金融業股東優先候選人。

畢竟 LINE 今年在台灣的投資計畫，不僅只於 LINE Pay 的「海外釋股」。在 LINE Pay 宣布釋股的隔天，LINE 今天下午就將首度公布金融科技事業在台灣的籌備進度，一般認為絕非巧合，LINE 金融科技事業負責人劉奕成對於 LINE 在台灣申設純網銀的籌設進度將是重要焦點。

LINE 挾著龐大用戶數的資料，加上其擅長運用數據做行銷的能力，在網路世界裡已占盡優勢，如果再加上能擁有自家純網銀的資源奧援，外界多認為，LINE Pay 或許可望成為台灣版的「微信支付」；而且對於在日韓都還沒有成立純網銀經驗的 LINE 來說，在台灣若能成立純網銀將是 LINE 集團的一大里程碑。