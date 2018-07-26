〈房產〉新北住宅Q2預售及成屋新建案小升 價格回5年前水位

據市調機構住展統計，北台灣各縣市第 2 季新成屋、預售屋房價強弱有別，新北市、基隆市房價逆勢上揚，表現最為亮眼，但台北市、桃園市、新竹與宜蘭地區則走跌，新北市售價小有反彈，但仍低於去年同期，等同是回到 5 年前同樣水位。

新北市第 2 季房價來到每坪 38.2 萬元，季增約 0.5 %，若與去年同期相比，則小跌約 1.8%。住展企研室經理何世昌指出，雖然新北市第 2 季房價反彈，但最新房價與 2013 年第 1 季時期相同，等同房價回到 5 年前同樣水位，走勢稱不上強勢，僅能算弱勢反彈。

何世昌表示，北台灣新建案市場因賣壓仍大，短期內還無法擺脫盤整修正格局，多數縣市價格呈現遲滯盤整，對買、賣雙方而言，都是一場耐心消耗戰。

據統計，今年北台灣第 2 季房價，以基隆市走勢最為凌厲，第 2 季成交均價走高至每坪 19.6 萬元，季漲幅約 2%，中止連 2 季下跌。基隆房價走升的原因，主要是新釋出的建案成交價較高，以及高價景觀住宅案拉抬，其餘建案因買氣平淡，價位多維持平盤不變。

新北市第 2 季房價來到每坪 38.2 萬元，季增約 0.5%，但若與去年同期相比，則小跌約 1.8%。

與新北市相比，台北市新成屋、預售屋市場價格相對疲軟。台北市第 2 季均價為每坪 82.5 萬元，季減 0.48%；若與去年同期相比，年減約 1.43%。雖然北市近一年來房價跌幅相當小，幾乎接近無感的地步，但其實已經創下反轉以來新低、且連續 2 季破底，下跌主因是餘屋案持續降價，但新釋出的建案價格卻在走高當中。

桃園第 2 季房價為每坪 22.2 萬元，季減幅約 0.89%；與去年同期相比，則僅跌約 0.45%。近一年來來桃園房價呈現緩步下滑的格局，雖然第 2 季跌幅不大，但成交均價已創下修正以來新低，與北市連袂破底，是北台灣房價最弱的縣市。

新竹地區第 2 季房價回落至每坪 22.6 萬元，較第 1 季下跌約 1.7％。雖然新竹房價中止連 3 季上揚，但近一年來房價仍上漲約 2.7%，是近一年來北台灣房價最強勢的地方。

何世昌認為，北台灣新建案價格仍維持盤整修正的趨勢。在房價修正期間，通常被視為買方市場；不過，這一波房價屬於非典型修正，再加上低利率環境、資金成本不高，目前價格決定權似乎仍握在賣方手上，要降價、或者拉抬價格，賣方主導性高於買方，也成了台灣房市的詭異新生態。