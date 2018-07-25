〈房產〉鄉林賴正鎰：預估全台六都房屋預售案今年將上兆元 年增3成

根據統計，今年全台上半年土地交易總額為 903 億元，創 2007 年以來新高，鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (25) 日指出，上半年土地交易量提升、申請建照及樓板面積都較去年約增 2 成，預估六都全年推案總銷年增率可望上修為 30.4%，全年預售推案破兆元應沒問題，下半年走勢應是「量續升、價微揚」。

賴正鎰在去年底原預估，今年六都全年推案總銷年增率為 27.3%，但今年上半年推案熱度，將可延續並支撐地價與房價，推估全年預售案推案量年增 3 成。

對於中、美、歐之間貿易戰火恐波及台灣出口貿易、央行日前理監事會決定連八度凍漲利率、央行總裁楊金龍暗示台灣將跟上美國聯準會腳步，賴正鎰今日指出，這些現象難免造成陰霾，但預料不會太長，升息雖會讓購屋者每月利息支出增加，但還不至於影響整體房市，畢竟房價還在低檔，且五大行庫 6 月新承作房貸利率更以 1.624%，創下 8 年新低，購屋貸款者壓力相當輕。

商總不動產交易委員會主委謝坤成說，根據調查，六都之中以雙北市及台南市的回溫最明顯，六都今年 1-6 月家戶購屋比，前 3 名分別是桃園 2.07%、台中 1.97% 和新北 1.77%，而包括台北、新北和台南 3 個都會區則連續三年正成長，台南成長幅度最大；台北市更從 2015 年上半年每百戶不滿一戶購屋的 0.88%、成長為 1.25%。

謝坤成指出，觀察這一波房市走勢，除了首購族及換屋客之外，也有一部分是股票獲利之後資金轉到房市的置產族群，股市上萬點已滿一年，不少企業界人士手上股票市價漲了好幾倍，自然會重新作資產配置版圖。

賴正鎰也認為，儘管有美中歐貿易戰的保護主義籠罩全球，造成貿易供應鏈變動，可能剛開始對全球經濟成長與各國出口貿易稍有影響，但各國應會調整貨幣匯率因應，下半年若美中貿易戰有「利空出盡」的現象，那樣全球景氣就可望持續好轉。