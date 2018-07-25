研調：邊緣運算驅動微型伺服器需求 有助推升記憶體用量

研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查顯示，今年主流伺服器晶片市場仍由 x86 解決方案主宰，出貨占比達 97%，新平台的轉換將有機會推動伺服器搭載容量提升，預估 2019 年單機搭載 Server DRAM 的容量仍將維持 2 成的成長，邊緣運算微型伺服器應用可望在未來 3 至 5 年內顯著成長，帶動零組件與記憶體使用量明顯增加。

DRAMeXchange 資深分析師劉家豪指出，若從伺服器應用市場分析，目前仍以企業用戶為大宗，佔比約 6 成，資料中心大規模伺服器群約占 3 成，他並預期，未來隨著資料中心建置普及，與 2020 年後 5G 的落實，針對邊緣運算微型伺服器應用將會在未來 3 至 5 年內顯著成長，帶動相關零組件與記憶體使用量明顯增加。

劉家豪表示，目前為止 x86 架構伺服器解決方案仍為市場主流，英特爾 Purley 平台滲透率已於今年第 1 季末提升至約 5 成；另一方面，超微也已大量轉移至 14 奈米節點的產品，逐漸放大相關製程的投片量，取代舊有產品線。至於 ARMv8 與 RISC 架構，現階段僅維持小批量規模的接單生產，並以資料中心市場為主，預期在 2020 年前，仍難與 x86 伺服器抗衡。

從新產品規劃來看，英特爾的 Cascade Lake 仍會沿用 14 奈米第三代製程，不過，劉家豪指出，預計明年下半年後才會陸續成為市場主流，而 AMD 新解決方案則會轉進 7 奈米製程，除主要產品線在今年已陸續轉移至新的 EPYC 產品線，預期 AMD Rome 平台伺服器處理器將在明年下半年後有機會問世。

DRAMeXchange 指出，新平台的轉換將有機會推動伺服器搭載容量提升，預估 2019 年單機搭載 Server DRAM 的容量仍將維持 2 成的成長。