味全向富味鄉求償千萬 北院判賠17.4萬元

針對味全 (1201) 不滿買到富味鄉混摻其他油品黑麻油，求償 1000 萬元。台北地方法院今 (25) 日審結，判富味鄉應給付味全 17.4 萬元，仍可上訴。至於味全請求 500 萬元精神慰撫金，法官認為味全是法人組織，無精神痛苦，駁回此部分請求。



而針對台北地方法院判決，富味鄉也發表三點聲明：



一、2013 年富味鄉黑麻油添加黃麻油及玉米胚芽油乙案，所使用原料皆為合法且無食用健康疑慮。惟富味鄉此前未明確標示黃麻油及玉米胚芽油成份，引發標示不實之爭議，富味鄉已特此改正標示，富味鄉過去有不足的地方，但全力加以改善，建立食品四大防護機制「食品防護」、「食品摻偽」、「食品安全」及「食品品質」，今年 2018 年更是台灣第一家同時以芝麻油及芝麻製品通過 SQF Level 3 食品安全品質驗證，展現富味鄉高度的自主管理。



二、味全以其此前使用富味鄉黑麻油為由，認為造成其財產及商譽損失對富味鄉提出求償，富味鄉對此感到遺憾，尊重台北地方法院對味全乙案的司法判決，相關法律問題待收到判決書後將再與律師研議。



三、富味鄉從原料的採購、進廠檢驗、生產管理、成品檢驗、產品標示至履歷追溯等六大面向進行全方位的把關，每個環節都是用最嚴謹的態度和標準進行管理，將會持續努力。