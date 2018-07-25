養老金入市步伐加快，A股市場或許迎來長牛

最近幾天A股市場迎來了久違的反彈，滬指連續大漲三天，激活了市場的做多熱情。

其實，國内股市已經低迷已久，尤其是今年來由於資本市場對於貿易戰、匯率等問題的擔憂，國内A股市場持續大跌，最低點至高位下來已經跌去了約25%，持續的大跌使A股市場整體估值已經到了歷史底位，正是由於低估值才吸引了一大批長期投資者，比如養老金和國外大的金融機構在今年都有佈局A股。

（圖片來源：同花順）

最為亮眼的就屬於養老基金，每次股市出現下跌，都會出現養老基金抄底的身影。近期據上海證券報消息，截至6月底，地方基本養老金委託投資的資金已有3716.5億元到賬併開始投資。與一季度相比，資金到賬速度加快，一季度新增到賬資金335億元，二季度新增到賬資金650億元。

目前，地方基本養老金委託投資總金額已達5850億元，併且還有至少1300億元的資金正在路上。

數據上看養老基金在資本市場大跌時候，會出現加快佈局的趨勢，但養老金畢竟有關於國内上億人口的養老問題，容不得閃失。那麽養老基金入市，投資的是哪些標的呢？

養老金投資風格

從養老金的持倉來看，養老金對於技術變化較快的行業很少介入，主要持倉一些長期看，對於技術依靠不是很強的行業。

具體來看，比如養老金第一批介入的九陽股份，公司主要從事廚房小家電係列產品的研發、生產和銷售，從行業看公司產品基本已經接近飽和狀態，但公司長期以來收入穩定，具有較好的現金流，每年又有固定的分紅，從養老金介入的價格來看，對應每年的分紅率約4%。這也是養老金介入的重要原因之一。

財華社認為，另一個重要原因就是行業不容易被新產品颠覆，九陽係列的廚房小家電基本上每家每戶都用過，其產品在消費者心中都留下了較好的美譽度，就算有新的產品進入，隻要是其產品性能不能颠覆行業其他產品性能的，想要完全颠覆九陽廚房小家電係列產品基本沒有可能，因為不管是從渠道，還是消費者對於九陽係列產品的信耐度上看，新進入者都很難佔上風。

上面我們主要講了養老金投資的擇時和選股策略，下面我們再來看看養老金進入A股，對於市場的影響。

養老金對A股市場的影響

根據國外養老金投資的經驗，養老金一般會進行長期投資，主要靠所投資的上市公司分紅以及股價上漲獲得收益。

那麽國内養老金進入股市到底會給市場帶來多大影響呢？財華社認為養老金入市主要會給資本市場帶來兩個方面的影響:

長期影響：養老金入市將給A股市場帶來大量的長線資金，利好股市的作用將在中長期顯現。從國内外經驗看基本養老保險入市後對市場的影響來看，中長期都有正面推動作用。像美國就是很好的例子，上世紀80年代，美國“401K”資金入市，開啓了美股一輪長達10多年的大牛市。

一般來說，運作養老金投資的都是大型機構投資者，運營者對於市場也會相對熟悉，投資過程會趨於平緩，併不會對資本市場造成短期的大漲大跌，從另一方面看，也會降低股市的波動率，進一步壯大我國機構投資者的陣營，增加專業投資者的比重，從而改善整個資本市場的投資環境。

短期影響：短期養老金入市影響最大的就是在投資者心理層面，當然，隨著養老金的進入，在資金層面也會起到一定託底作用，但短期來看投入的資金畢竟有限，併不會給資本市場在資金層面帶來太大的影響。

另一方面，市場投機者可能會對於養老金介入的股票進行短期的炒作，拿以往的經驗來看首批被養老金買入的股票，正海磁材和九陽股份的股價都短期被市場進行了追捧，但從長期來看，還是得回歸所投資公司的基本面。

綜上所述，我們可以了解到養老金的投資風格趨於謹慎，併不是一味的為了追求高收益，而去投資一些高風險的股票，主要投資一些行業不容易被颠覆，具有高股息之類的股票。而養老金的入市對於A股市場短、中和長期都有一定利好影響。相信未來隨著養老金的持續入市，國内A股市場也會持續走出一波像樣的牛市。

作者：鄭鵬超

編輯：唐文英

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