〈財報搶先看〉缺少執行長情況下 英特爾是否仍能打勝仗？

半導體業大廠英特爾 (Intel) 預計在 26 日美股收盤後公布 2018 年第 2 季財報，預期數據中心部門營收將大幅增長，客戶運算部門營收將小幅增長。在過去 4 季，該公司的財報表現皆優於分析師預期。

Intel 過去分析師預期 (淺藍) 與實際每股純益 (綠) 表現

FactSet 調查分析師對 Q2 財報預期：

經調整後每股純益為 0.97 美元，優於季初預測的 0.81 美元

營收預測為 167.8 億美元，優於季初預測的 155.5 億美元

數據中心部門營收預測為 56.1 億美元，年增長 28%

客戶運算部門營收預測為 84.8 億美元，年增長 3.3%

非揮發性記憶體解決方案集團為 11 億美元，年增長 26%

將影響第 2 季財報結果的因素：

數據中心、雲端計算、自動駕駛汽車和物聯網 (IoT) 為英特爾第 2 季的主要增長動力，該公司營收受益於數據中心部門、物聯網部門、非揮發性記憶體解決方案集團的良好表現。

此外，英特爾正致力於加強車輛自動駕駛產業的發展，該公司已開始在以色列進行約 100 輛自動駕駛車輛的測試，預計很快將擴展測試範圍。

英特爾最近並與地圖新創公司 Mapbox 合作，此合作案應該可使其在與高通和 NVIDIA 的競爭中獲得優勢。收購自動駕駛公司 Mobileye，亦使英特爾在該領域具有競爭優勢。

英特爾今年新推出的第 8 代處理器，將使該公司的營收和利潤獲得支撐。另一方面，英特爾與 BMW、日產汽車、大眾汽車和法拉利的合作關係，將推動處理晶片、傳感器晶片與雲端軟體等的銷售，預計將拉升第 2 季的營收。

分析師目標價格與評級：

42 位追蹤英特爾公司的分析師中，有 25 位給予該公司買入或超持的評級，13 位持有，4 位評級為賣出或減持，平均目標價格為 59.17 美元，24 日英特爾股價略跌 0.25%，收於每股 52.18 美元。

Intel 公司股價日線走勢圖

德意志銀行的分析師 Ross Seymore 指出，儘管英特爾缺少執行長的情況，使該公司面臨一些不確定性，但其具有強健的基本面表現，他認為投資者不用過於擔心。