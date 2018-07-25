【顧德投顧】中小型個股開始輪漲

◆盤勢分析

OTC 回測上升年線，連續反彈 2 日，留意日 KD

美股周二道瓊大漲，科技類股壓回，指數來到 11000 點，需放量攻擊，否則易震盪壓回，開始走【個股表現盤】

根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數下跌 29.6 點，日 KD 持續黃金交叉 (本波已從 10523 上漲至 10995)！而在台灣 50 週 kd 黃金交叉帶動下(近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，加權週 KD 有望被帶動，而行情的規劃也如預期：先拉指數再拉個股，接下來中小型個股需表態(看 OTC 指數的日 KD) 一步一步來，不可急躁，個股反彈的幅度將視題材和籌碼而定！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震，台指 (08) 再過近期高點，恭喜操作多單的投資朋友！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！今日因除權息效應出現小跌，但中小型個股卻出現輪流點火，未來上漲的力道須看 OTC 的日 KD

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶 (+17)、5483 中美晶 (除息 3 元現金股價下跌，今再漲 1 元)、3532 台勝科 (開放資券 + 3.5)、6182 合晶 (+0.1)、3016 嘉晶 (+1.8)、3707 漢磊 (-0.2)

◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，蘋果新機準備推出，相關概念股準備開始拉貨，震盪時留意買點

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+1)、6169 昱泉、6180 橘子 (+0.5)、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉 (+6.25%)、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，美 TESLA 下跌

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德 (+1.87%)、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍 (、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時 (+4.17%)、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，今穩茂持續跌停 (第三根巨量未鎖跌停，外資頻調降目標價，今日資及法人買賣超格外重要)

