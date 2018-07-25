【華冠投顧】台股快速輪動!接下來要關注的族群個股是?

武傑關注個股: 6150 撼訊、2049 上銀、2454 聯發科、3661 世芯 KY、4994 傳奇。

◆台股盤勢分析:

◇回測月線

僅管美國科技股再創新高，但是台股在鴻海領軍的除權下，台北股早盤下跌 - 37 點開出。雖然在鋼鐵及電機類股的支撐下，指數一度接近平盤；但是在外資再次轉賣下，指數就在平盤下遊走，收盤下跌 - 29 點作收，收在 10965 點，成交量 1228 億。

雖然亞股今天普遍表現亮眼，但是台股在 11000 點的『型箱高點』壓力下；指數全場在平盤下震盪。今天值得關注的地方在於『量縮』至 1228 億；顯示台股在逼近 11000 點後，技術面也面臨表態。從技術面來看，明天不是『長紅』就是『長黑』；但是在外資開始『轉買為賣』下，我們保持先前的規劃…『回測月線』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3563 牧德、6150 撼訊、4903 聯光通、2492 華新科、4994 傳奇… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3105 穩懋、2912 統一超、3680 家登、8039 台虹、4107 邦特、9914 美利達… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!