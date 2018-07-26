

◆盤勢分析

1. 財報季至今，近 30% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 82.6% 獲利優於預期。道瓊斯通訊社報導，歐盟同意進口更多美國黃豆，並降低工業產品關稅，貿易戰降溫的訊息帶動美股上漲，週三美股上漲，漲幅介於 0.49 至 1.17％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為半年線至月線，壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

4. 台北富邦銀、2838 聯邦銀昨（25）日董事會通過，以每股逾 288 元的天價，認購社群通訊軟體 LINE 旗下連加網路商業公司（LINE Pay）約 1.64 萬張增資新股，合計斥資 47.38 億元，兩家銀行將持有 LINE Pay 增資後近三成股權。電子支付結合社群軟體將是未來新顯學。

5. 擁有最多上市櫃公司的生技集團晟德董事長昨（25）日表示，除了加科斯、東曜之外，規劃集團第三家子公司豐華推向香港資本市場，第 4 季前將引進中國大陸重量級投資人，以墊高豐華估值門檻，符合未來赴港掛牌 2 億美元（約新台幣 60 億元）的估值規範。晟德轉投資收益長線可期。

6.2303 聯電昨（25）日召開法說會，第二季合併營收 388.52 億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利 36.59 億元，改寫 2015 年第三季以來的 12 季度新高，每股淨利 0.3 元。聯電近期沿 5 日線上攻，5 日線不破則短多不變。

7. 美國食品暨藥物管理局（FDA）對生物相似藥法規開大門！本月公布新版生物相似藥行動計畫 Biosimilar Action Plan （BAP），將加速藥物審批下，6541 泰福 - KY、6589 台康預期這是大浪潮來臨，推估到 2022 年將可望有 3 千億美元的商機出現，台廠應積極把握此一趨勢。

