【華冠投顧】華晶科合晶臻鼎多頭整理積蓄多方能量

藍慶賜 分析師

美股道瓊大漲 197 點，反而是費半指數大跌 1.09%，使的台股今天多頭受阻。觀察大盤日 K 線，今天止漲出現開低走高的小紅 k 棒，短期均線呈多頭排列；OTC 跌破年線後反轉，漸漸出現打第二支腳的雛形，偏多操作策略不變。

(3059) 華晶科，盤中多頭發動攻擊，一度來到區間整理的高點，可惜後繼無力再度壓回整理。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(6182) 合晶，股價跌破季線後，出現晨星的反轉 K 線組合，多頭型態整理，等待多方發動攻擊。合晶是全球第六大半導體矽晶圓供應商，產品線包括 8 吋占 40 %、6 吋占 40 %、6 吋以下占 20 %，8 吋 N 型重摻產品應用在 IGBT、MOSFET 製程市占率居全球第一。全球 8 吋半導體矽晶圓受惠於物聯網、車用電子、電源管理 IC 和影像感測器等的需求帶動，熱度可望延續到 2020 年以後。



(4958) 臻鼎 - KY，短中期均線多頭排列，股價來到上頸線的位置，關前整理等待多頭突破頸線。蘋果啟動新機零組件拉貨潮，蘋果因擔心 LCP 天線用軟板供貨數量不足，緊急找上臻鼎救火，要求臻鼎加入供應行列，臻鼎受惠一條產線的訂單順利到手，營運進補。

新標的，股價落底反轉，打出第二隻腳，然後攻擊再過前高的多頭股票。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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