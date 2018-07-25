【華冠投顧】台積電跳空缺口未補、加權下周動能轉強

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

3105 穩 懋：個股經利空衝擊後，出現三根跌停板

今天量能進一步爆量，要思考是誰在底部收籌碼

營收利空反應蘋果銷售動能下降，若明年銷售量提升

後續經整理之後，仍有機會表現，唯整理須等到明年

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6488 環球晶：股價拉回到半年線後，連二天帶量上揚

由於量能並沒有放大到均量之上，短線以拉線型視之

後續是否形成強勢多方，須觀察量能是否進一步放大

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4123 晟 德：昨天利多消息公佈後，股價帶量向上

盤中漲停鎖死後，出現帶量下殺，因短線漲幅已大

此次帶量出貨之後，股價後續將會整理一段時間

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3630 新鉅科：新鉅科近期線型緩步向上，昨天拉高之後

外盤價並沒有完全成交，今天高檔放量下殺、突破均量

有高檔出價的傾向，後續若要上漲，須帶量向上才有機會

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6150 撼 訊：股價經整理一季後，因比特幣上揚而反彈

因近期量能放大突破均量，後續若能持續維持在均量之上

將有機會跟隨半年線扣抵值向上，留意半年線反壓即可

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# 台股盤勢分析：

加權指數今天近關情卻、加上鴻海遭到降評

影響整體的指數動能，僅剩被動元件撐住盤面

目前加權指數和櫃買指數的半年線扣抵值

仍處於高檔區，在半年線下彎的前提之下

兩指數自然不易表現。不過買盤仍湧入低基期

經過一季整理的族群，許多個股出現做線行情

先前台積電先前跳空上漲，屬於強勢突破格局

後續台股表現不會太差，八月份將出現波段行情

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今天主流族群除了被動元件之外，板卡族群

也出現攻擊量能和買盤，包括撼訊、青雲、映泰等

都強勢上漲、或攻高漲停的表現。受惠比特幣上漲

這個族群也沉寂許久，雖市場認為比特幣是泡沫

不過由於地下經濟總值難以估計

比特幣因為主要交易工具，需求方面仍有剛性買盤

加上美國芝加哥期交所即將通過比特幣交易

產業方面預期仍有一段路可走，區間操作即可

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