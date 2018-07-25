【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、3034聯詠、4927泰鼎

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，3008 大立光、2349 錸德、3034 聯詠、4927 泰鼎

大盤指數沒什麼問題， 前幾天走勢偏弱的是 OTC，OTC 連續拉二支紅 K 棒，三根 K 組合起來是多方轉折的外側三紅，且站上月線，外資期權的部分還是偏多，且未平倉多單水位比昨日增加，所以，總合來看，今日雖無聊，但中性偏多，我們維持原看法，區間整理盤，個股表現為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

看好的標地，變化不大，3008 大立光，高檔整理，沒太大的問題；2349 錸德一樣在那整理，沒失控狀況，續抱無妨，他這邊是攻擊發起線，股性活潑，隨時有可能會動；3034 聯詠還在整理，但投信一直在進貨，不覺得奇怪嗎？4927 泰鼎創高整理，多方走勢仍在。

其他還有一些準備轉強及正在轉強的標地，我們建立好部位後再來分享。

市場近期震盪的很利害，但內資有陸續在回神點火，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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