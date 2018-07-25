華新本業及業外皆美 股價帶量開高走高

華新 (1605) 今天股價開高走高，挑戰上檔季線壓力，量能明顯放大。華新本業上受惠銅的獲利維持穩定成長及不銹鋼稼動率由 85% 緩步提高 90%，業外有大陸房地產進入銷售高峰期以及持有華邦電 (2344) 股權 22%、華新科(2492)18%，預估轉投資獲利將持續成長。華新麗華為台灣電線電纜及不鏽鋼大廠，主要業務為銅導體、各式電線電纜、不鏽鋼產品之加工銷售，並有房地產買賣、辦公大樓出租等業務，2017 年營收占比電線電纜部門 59%、不銹鋼部門 33%、商貿地產部門 4%、經營管理及投資部門 5%。



2018 年受惠智慧音箱、人臉辨識、自動駕駛對 SLC Nand 需求提升、MLCC 缺貨帶動漲價效應，預估華新轉投資包括華邦電及華新科獲利將持續成長。



至於大陸房地產部分，進入銷售高峰期，由 2017 年的 60 億元增加至 150 億元，對今年業績挹注不少。



華新在今年股東會後表示，今年營收可望優於去年，不考慮原物料價格波動，線纜、不銹鋼營收成長 10% 以內。