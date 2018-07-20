被動元件股價一片慘綠 國巨周K連二黑 華新科跌停

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今 (20) 日再遭空方襲擊，尾盤爆出逾千張賣單，股價收當日最低價 812 元，大跌 8.92%，周 K 線已連二黑，華新科 (2492-TW) 更是跌停做收，另外同族群禾伸堂 (3026-TW) 股價也也受累，跌破 200 元整數價位，被動元件族群今日再遭空方摜壓，後續走勢恐持續有壓。

股后國巨股價自創高以來，飽受利空消息干擾，雖獲外資法人調升目標價支持，並祭庫藏股止血，昨 (19) 日實施庫藏股股價翻紅僅一天，今日再度重挫，股價下探 800 元。

受國巨走弱影響，同族群禾伸堂也跌破 200 元，收 193 元，跌幅 8.1%，華新科 (2492-TW)、信昌電 (6172-TW)、大毅 (2478-TW) 三檔個股更被打到跌停，其他相關個股奇力新 (2456-TW)、蜜望實 (8043-TW)、鈞寶 (6155-TW)、九豪 (6127-TW) 等跌幅均超過 9%。

國巨股價近來表現低迷，不過公司強調，目前積層陶瓷電容 (MLCC) 供需仍無法平衡，價格仍是往上的趨勢，並無跌價鬆動情況發生。

此外，根據亞系外資法人報告內容指出，第 3 季晶片電阻需求續強，其中陶瓷基板材料平均銷售價格可能再調漲 10% 到 15%；且主要供應商產能擴充有限、中國環保措施趨嚴等，法人估晶片電阻銷售狀況依舊強勁，供應依舊緊俏。