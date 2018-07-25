虛擬幣價格反攻＋電競換機潮將現 顯卡或掀缺貨潮 板卡股顯神威

沉潛一季之後，比特幣近期利多頻傳，激勵虛擬貨幣匯率回升，比特幣本週一舉突破 8 千美元大關，有利於挖礦市場再起，帶動偏高的市場庫存去化。台板卡股低檔反攻，週三 (25 日) 指標股撼訊 (6150) 續攻漲停，本週僅三個交易日，上漲逾 15%，青雲 (5386) 週三除權息 2.5 元，含 1 元現金與 1.5 元股票，股價率先亮燈，邁向填權息；另包括麗臺 (2465)、映泰(2399)、承啟(2425)、華擎(3515) 與技嘉 (2376) 同步噴漲。



近日虛擬貨幣利多包括全球最大資產管理公司貝萊德成立一個研究加密貨幣的團隊，並對區塊鏈技術產生興趣；而週二 (24 日) 傳出，美國證券交易委員會 (SEC) 可望在 8/10 通過芝加哥期權交易所 (COBE) 所申請的比特幣 ETF 申請，此項消息把比特幣踢進 8 千美元



大關。



而隨著比特幣價格大幅回升，也連動了以太幣價格開始回神。這對於第三季苦於庫存偏高的板卡業者的去化速度加快，尤其日前四川大水沖毀多家礦場，業主重建需求也變得實際。



不僅以比特幣為首的加密貨幣價格開始回升，輝達 (nVIDIA) 新電競 GPU 可望在 8 月德國科隆 Gamescom 發表，9 月份上市，有利於第四季開始展開電競換機潮。加密貨幣加上電競兩大需求的推升之下，高階顯卡市場是否重現去年底展開的大缺貨潮，值得拭目以待。