撼訊深耕區塊鏈技術應用 將與台科大、QRC簽署產學合作備忘錄

板卡廠撼訊 (6150) 發展 AI 人工智慧，深耕區塊鏈技術開發，預計將在 8/9 與台科大以及日本區塊鏈業者 QRC 集團，舉行區塊鏈產學技術合作啟動儀式。該股近日在比特幣重回漲勢並突破 8 千美元大關之下連續大漲，週三 (25 日) 一早即亮燈漲停，來到 151 元價位。撼訊為挖礦概念指標股，主要是其以 AMD 顯卡為業務大宗，而 AMD 顯卡先前在高性價比之下，受到礦工與礦場業主的搶購，為最受礦工歡迎的顯卡之一。



不過，第二季挖礦市場提前降溫，首季大賺逾一個股本的撼訊，營收獲利快速下滑，日前公告上季 EPS 僅 0.39 元。因此，該公司除挖礦商機之外，希望透過 AI 人工智慧市場的佈局，深化區塊鏈技術應用，來打造長期營運發展的願景，而應用上，目前以智慧醫療為主。



該公司宣佈將與台科大、日本區塊鏈業者 QRC 集團合作，進行區塊鏈產學技術合作，並擇定在 8/9 簽署合作備忘錄以及舉行啟動儀式，會中將邀請國內外區塊鏈及物聯網產業暨學術相關人士發表演說，探討區塊鏈技術在教育研究、創業平台及技術推廣發展前景。