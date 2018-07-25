業外撐場 達運第二季每股小賺0.13元 FMM第三季量產

達運 (6120) 公布第二季財報，單季營收 53.3 億元，季增率 13%，營收規模放大，毛利率 6.58%，較前一季增加 2.77 個百分點，營業虧損降至 8585 萬元，連續兩個季度虧損，營損率 1.61%，仰賴業外挹注下，稅後淨利為 8363 萬元，每股稅後盈餘 0.13 元，OLED 所需精密周邊零組件 FMM（精密金屬遮罩）將於第三季量產。LCD 周邊零組件微利化趨勢，自去年以來，達運啟動轉型工程，整合各廠區資源、去化無效產能、精實內部組織、刪減虧損產品線，挾著微型精密加工核心技術投入 OLED 零組件開發，在大陸擁有昆山廠、吳江廠、蘇州廠和廈門廠等四個廠產區，去年把昆山廠產能移往吳江廠，決定把土地廠房賣回給昆山經濟技術開發區管理委員會。



去年全球 TV 暨 Monitor 出貨量合計 3.3 億台，NB 暨平板電腦出貨 2.89 億台，車用顯示器面板合計出貨 1.16 億台；達運 TV 暨 Monitor 出貨量 1 千萬台，市占率約為 3%，NB 暨平板電腦出貨量 1560 萬台，市占率約為 5.3%，車用背光模組出貨量約為 560 萬台，市占率約為 4.8%。



目前 LCD 背光零組件占達運營收比重仍高達 9 成，精密元件加工及整合型的產品與服務營運比重仍偏低，今年上半年本業仍是處於虧損，營業虧損約 3.37 億元，仰賴昆山售地業外挹注，上半年稅後淨利 2.16 億元，每股盈餘 0.33 元。





