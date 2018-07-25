• 手機上重要的智能終端，更多的智能終端在每個場景之中，所有的場景都應有自己專用的智能終端，最大的智能終端是汽車，汽車將成為典型的移動智能終端。終端智能要與雲端智能相結合，終端和雲端兩者的智能協同將產生生產方式和生活方式的新變革。

• 軟件定義一切，說明所有係統中軟件處於主導地位，其決定整個係統的發展。在整個係統中，硬件往往是比較固定的、標準的、不易改變的，而軟件是可叠代的、可定製的、可不斷升級的。一般來說軟件的價值在係統中佔75%以上，軟件即服務。

• 矽谷有個野心勃勃的計劃名叫“奇點”。該理論認為：將人類上傳到雲端就成為不死的數據。雲無處在又無處不在，哪兒有地方就在哪兒。按照這個理論，人們隻要將自身的全部數據上傳到雲端，就能實現永生，數據成為靈魂。

• 人工智能是ABC的統一體，A為AI，即智能產品及解決方案，B為Bigdata，即智能大數據原料；C為Cloud，即智能雲計算平台。人工智能即在雲計算加工平台上應用大數據生產智能產品及解決方案，ABC三者綜合為一體構成人工智能係統。

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