【異動股】化纖板塊拉升走強 欣龍控股(000955-CN)漲停

今早，化纖板塊拉升走強，截止發稿，欣龍控股(000955-CN)漲停報5.35元，澳洋科技(002172-CN)漲停報5.1元，南京化纖(600889-CN)漲5.98%報5.85元，新鄉化纖(000949-CN)漲5.25%報3.21元，江南高纖(600527-CN)漲3.66%報2.55元，吉林化纖(000420-CN)、皖維高新(600063-CN)等上漲近2%。

據中國紡織網7月24日消息，近日，新鳳鳴宣佈，為提升赢利空間，積極研發新產品，公司擬與江蘇國望高科纖維有限公司等9家企業發起設立江蘇新視界先進功能纖維創新中心有限公司(以下簡稱“新視界”)。據悉，新視界註冊資本為1億元，經營範圍涉及先進功能纖維的研發、知識產權運營、技術成果轉化及技術服務。

目前，聚酯行業正從過去不平衡發展轉變為均衡發展，只有擁有全產業鏈競爭優勢的企業才能率先從產業格局均衡發展中收益。近年來，各龍頭企業以單打獨鬥或聯手出擊的方式，通過重組、擴張等一系列動作加緊了對整個產業鏈的佈局，以增強在行業内的競爭優勢。對於此次聯合成立新公司，新鳳鳴表示，將有利於新產品的拓展，對公司發展和業績提升產生積極影響。

方正證券指出，居民收入提升疊加電商渠道佔比提高促服裝消費回暖紡服企業盈利顯著提升。目前終端服裝和家紡需求向好，下游織造業庫存週期見底，將帶動其上游化纖和相關化工品需求繼續增長，看好化纖產業鏈景氣高企。

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